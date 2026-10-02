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Kaynak: AA

Dün Mersin'in ardından bugün CHP'li bir belediyeye daha şafak vakti operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 28 zanlı hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde;Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında; Aralarında Eyüpsultan Belediye başkanı Mithat Bülent Özmen’in de yer aldığı toplam 28 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda 28 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

ÜÇ AY ÖNCE DE AYNI SORUŞTURMADAN 2 İSİM TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan aynı soruşturmada üç ay önce Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir çalışan tutuklanmıştı.

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