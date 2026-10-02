Kaynak: ANKA

TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin 5. yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan, "cephe siyaseti" ve "kutuplaşma"ya son verilmesi gerektiğini belirterek "iç cephenin tahkim edilmesi" ve "büyük Türkiye mutabakatı" çağrısında bulundu. Ancak Meclis gün boyu muhalefetin protestolarına, yeni diyalog görüntülerine ve resepsiyondaki önemli temaslara sahne oldu.

YENİ PARTİ'DEN KONUŞMA PROTESTOSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde Yeni Parti milletvekilleri ayağa kalkmadı ve konuşmayı dinlemeden Genel Kurul'dan ayrıldı. Başta "mutlak butlan" kararı olmak üzere muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmalardan iktidarı sorumlu tutan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu vakitten sonra, partimize yargı darbesi yapan birisini, cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan, daha bu sabah Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok" açıklamasını yaptı.

Ayrıca başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li milletvekilleri de Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmadı.

ERDOĞAN DEM PARTİLİLERLE TOKALAŞDI, BAHÇELİ GÜL VERDİ

Kürsüden indikten sonra DEM Parti sıralarına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eş başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile milletvekilleriyle tokalaştı. Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" mesajı veren Erdoğan'a destekleri nedeniyle MHP Lideri Devlet Bahçeli ise konuşma sonrası Erdoğan'a kırmızı ve beyaz güller takdim etti.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU RESEPSİYONA KATILMADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği geleneksel yeni yasama yılı resepsiyonu, gün içinde yaşanan gerilimin de gündem olduğu bir buluşmaya dönüştü. Daha önce resepsiyona katılacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Mersin Büyükşehir ve bazı ilçe belediye başkanlarının sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınması nedeniyle resepsiyona katılmaktan vazgeçti.

Genel Kurul'u terk eden Yeni Parti Lideri Özgür Özel ve partili milletvekillerinin yanısıra, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da resepsiyona katılmadı.

Kurtulmuş ise Yeni Parti milletvekillerinin Erdoğan'ın konuşmasını dinlemeden Genel Kurul'dan ayrılmasını eleştirdi. "Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemelerini arzu ederdim" diyen Kurtulmuş, bu tutumu "Hiç şık olmamıştır" sözleriyle eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Yeni Parti'nin protestosunu eleştirdi. "Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır" diyen Bahçeli, Yeni Parti'den "yenilikler" beklediğini söyledi.

RESEPSİYONDA BAHÇELİ'DEN ÖCALAN MESAJI

Resepsiyonda DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile selamlaştı. Bahçeli'nin "Seyahatiniz oluyor mu, gidip geliyor musunuz?" sorusuna Buldan, "13 Eylül'de gittik en son. Bir ay dolmadı ama bir ay dolduktan sonra gideriz herhalde" yanıtını verdi. Bahçeli ise "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

Bahçeli ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşmasına ilişkin soruya, "Ben her yıl ekim ayında birileri ile selamlaşırım. Her ekim ayında yeni bir başlangıç oluyor" yanıtını verdi. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise "Cumhurbaşkanı'nın sözlerine güveniyorum ama bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir" değerlendirmesinde bulundu.

RESEPSİYONUN İKİNCİ GÜNDEMİ: FON SORUŞTURMASI

Siyasi gerilimin yanında resepsiyonun bir diğer ana gündemi fon soruşturması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu meseleyi süratle çözüyoruz" derken, TBMM Başkanı Kurtulmuş iddiaların sonuna kadar araştırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun toplantısında ilave adımların değerlendirileceğini bildirdi. Bülent Arınç da soruşturmanın sonuna kadar gitmesi gerektiğini belirtti.

Fon krizine ilişkin muhalefetten de açıklamalar geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Meclis Araştırma Komisyonu kurulması çağrısı yaparken, Yeni Parti Lideri Özgür Özel Erdoğan'ı sorumlu tutarak istifa ve erken seçim talep etti. İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ise ortada örgütlü bir suç olduğunu belirterek "İktidardan kelle değil, hesap vermesini istiyoruz" ifadesini kullandı.