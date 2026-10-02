Dünya genelinde milyonlarca adet satan en popüler otomobillerin sıralandığı liste ise otomobil tutkunlarını şaşırttı.
Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller
Otomotiv dünyasında milyonlarca satışa ulaşan modeller arasındaki rekabetin sonucu belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
1 12
İşte dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili...
2 12
Renault Clio (Fransa / B Segmenti Hatchback)
3 12
Hyundai Elantra (Güney Kore / Kompakt Sedan)
4 12
BMW 3 Serisi (Almanya / Premium Kompakt - D Segmenti Sedan)
5 12
Honda Accord (Japonya / Orta Sınıf - D Segmenti Sedan)
6 12
Volkswagen Passat (Almanya / D Segmenti Sedan - Station Wagon)
7 12
Honda Civic (Japonya / Kompakt Sedan - Hatchback)
8 12
Toyota Camry (Japonya / Orta Sınıf - D Segmenti Sedan)
9 12
Volkswagen Golf (Almanya / Kompakt Hatchback)
10 12
Tesla Model 3 (ABD / Elektrikli D Segmenti Sedan)
11 12
Toyota Corolla (Japonya / Kompakt Sedan - Hatchback)
12 12