Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller

Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller

Otomotiv dünyasında milyonlarca satışa ulaşan modeller arasındaki rekabetin sonucu belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 1

Dünya genelinde milyonlarca adet satan en popüler otomobillerin sıralandığı liste ise otomobil tutkunlarını şaşırttı.

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 2

İşte dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili...

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 3

Renault Clio (Fransa / B Segmenti Hatchback)

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 4

Hyundai Elantra (Güney Kore / Kompakt Sedan)

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 5

BMW 3 Serisi (Almanya / Premium Kompakt - D Segmenti Sedan)

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 6

Honda Accord (Japonya / Orta Sınıf - D Segmenti Sedan)

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 7

Volkswagen Passat (Almanya / D Segmenti Sedan - Station Wagon)

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 8

Honda Civic (Japonya / Kompakt Sedan - Hatchback)

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 9

Toyota Camry (Japonya / Orta Sınıf - D Segmenti Sedan)

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 10

Volkswagen Golf (Almanya / Kompakt Hatchback)

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 11

Tesla Model 3 (ABD / Elektrikli D Segmenti Sedan)

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Dünyanın en çok tercih edilen 10 otomobili açıklandı. İşte en çok satan modeller - Resim: 12

Toyota Corolla (Japonya / Kompakt Sedan - Hatchback)

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