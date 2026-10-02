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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiği bildirildi. Kulislerde, Önal'ın siyasi kariyerine YENİ Parti'de devam etmesinin beklendiği konuşuluyor.

İZMİR'DE CHP'Lİ BAŞKAN SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Bu son istifanın ardından CHP'nin İzmir'deki ilçe belediye başkanı sayısında ciddi düşüş yaşandı. Foça ve Çiğli belediye başkanlarının AK Parti'ye katılması, Menderes Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve geçmişte 20'ye yakın başkanın YENİ Parti'ye geçmesiyle birlikte tablo büyük oranda değişti.

Mevcut durumda CHP'nin İzmir'de yalnızca Karşıyaka, Balçova ve Narlıdere belediye başkanları ile Buca belediye başkanvekili olmak üzere toplam 4 temsilcisi kaldı.

ANTALYA'DAN DA PEŞ PEŞE İSTİFA HABERLERİ

Öte yandan partideki yaprak dökümü İzmir ile sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz saatlerde, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen iki isimden daha istifa açıklaması geldi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yaptıkları yazılı açıklamalarla CHP'den ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdular.