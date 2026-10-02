Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İmbat Madencilik’in Soma-Eynez’deki yeraltı kömür ocağındaki göçükte kalan işçiler Halit Ersay ve Kerim Ören hayatını kaybederken, 2 işçi yaralı olarak kurtarılmıştı.

Bugün sabah saatlerinde 3 işçi için yapılan arama çalışmalarında acı haber geldi.

GÖÇÜKTE 5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa Valiliği göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine daha ulaşıldığını aktardı. Valilik, açıklamasında "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Göçükte toplam 5 kişinin cansız bedeni çıkarılırken arama çalışmaları da noktalandı.

BU İLK KAZA OLAYI DEĞİL

Aynı işletmede daha önce de ölümlü kazalar yaşanmış, 2020’de 3 işçinin öldüğü bir göçük gerçekleşmişti.