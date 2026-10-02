İmbat Madencilik’in Soma-Eynez’deki yeraltı kömür ocağındaki göçükte kalan işçiler Halit Ersay ve Kerim Ören hayatını kaybederken, 2 işçi yaralı olarak kurtarılmıştı.
Bugün sabah saatlerinde 3 işçi için yapılan arama çalışmalarında acı haber geldi.
GÖÇÜKTE 5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Manisa Valiliği göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine daha ulaşıldığını aktardı. Valilik, açıklamasında "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Göçükte toplam 5 kişinin cansız bedeni çıkarılırken arama çalışmaları da noktalandı.
BU İLK KAZA OLAYI DEĞİL
Aynı işletmede daha önce de ölümlü kazalar yaşanmış, 2020’de 3 işçinin öldüğü bir göçük gerçekleşmişti.