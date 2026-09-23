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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bugün 81'inci kez toplandı. Üye 193 ülkenin tamamının eşit temsil hakkına sahip olduğu, BM'nin en kapsayıcı ana karar alma organı olan Genel Kurul, bir kez daha ABD'nin New York kentinden dünya liderlerini ve diplomatik heyetleri ile başladı.

BM toplantısı dışında ülkeler arasında kritik görüşmelerde sağlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında dün Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı.