Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim)

Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim)

Tahvil faizlerindeki artış ve dövizdeki yükseliş baskısıyla güne başlayan altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar bir kez daha değişti. Fiyatlardaki dalgalanmalar ise dikkat çekiyor.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 1

Pazartesi yaşanan sert düşüşün ardından altın cephesi dalgalı bir seyirde ilerleyişini sürdürüyor. Güne stabil bir şekilde başlayan altın cephesinde Tahvil faizlerindeki artış ve dövizdeki yükselişin baskısı iyice hissediliyor.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 2

Dün yüzde 0,49 yükseliş ile kapatan ons altın 4 bin 177 dolar bandında seyrini sürdürüyor. Ons altın yüzde 0,10’luk artışla 4 bin 182 dolar seviyesinde saat 07.01’de işlem kaydetti.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 3

Gram altın cephesi de dün yükseliş ile günü tamamladı. Bugün ise yüzde 0,27’lik artışla gram altın serbest piyasada 6 bin 608 TL’den işlem aldı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 4

Kapalıçarşı’da gram altın ise 07.05’de güne yüzde 0,12’lik artış ile başladı. Gram altın 6 bin 658 TL’den sabah saatlerinde satışa çıktı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 5

Ekim 2026, saat 07:05 itibarıyla Kapalıçarşı altın fiyatları şu şekilde:

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 6

Gram Altın: Alış fiyatı 6.577,09 TL, satış fiyatı 6.658,60 TL seviyesindedir.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 7

Çeyrek Altın: Alış fiyatı 10.775,00 TL, satış fiyatı 10.853,00 TL olarak görünmektedir.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 8

Yarım Altın: Alış fiyatı 21.549,00 TL, satış fiyatı 21.699,00 TL'dir.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 9

Tam Altın: Alış fiyatı 42.966,00 TL, satış fiyatı 43.271,00 TL seviyesindedir.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 10

Gremse Altın: Alış fiyatı 106.622,00 TL, satış fiyatı 107.663,00 TL olarak kaydedilmiştir.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 11

Has Altın: Alış fiyatı 6.610,14 TL, satış fiyatı ise 6.638,68 TL'dir.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 12

Dolar cephesi tekrardan güne tarihi rekor kırarak başladı. Yüzde 0,22’lik artışla dolar 49,13 TL seviyelerinde konumlandı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 13

Brent Ham Petrol varil fiyatı ise 100 dolar sınırını aştıktan sonra güne yüzde 0,83’lik bir kayıpla 102,15 dolar seviyesinde işlem kaydetti.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 14

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim) - Resim: 15
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