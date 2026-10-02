Pazartesi yaşanan sert düşüşün ardından altın cephesi dalgalı bir seyirde ilerleyişini sürdürüyor. Güne stabil bir şekilde başlayan altın cephesinde Tahvil faizlerindeki artış ve dövizdeki yükselişin baskısı iyice hissediliyor.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ekim)
Tahvil faizlerindeki artış ve dövizdeki yükseliş baskısıyla güne başlayan altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar bir kez daha değişti. Fiyatlardaki dalgalanmalar ise dikkat çekiyor.Süleyman Çay
Dün yüzde 0,49 yükseliş ile kapatan ons altın 4 bin 177 dolar bandında seyrini sürdürüyor. Ons altın yüzde 0,10’luk artışla 4 bin 182 dolar seviyesinde saat 07.01’de işlem kaydetti.
Gram altın cephesi de dün yükseliş ile günü tamamladı. Bugün ise yüzde 0,27’lik artışla gram altın serbest piyasada 6 bin 608 TL’den işlem aldı.
Kapalıçarşı’da gram altın ise 07.05’de güne yüzde 0,12’lik artış ile başladı. Gram altın 6 bin 658 TL’den sabah saatlerinde satışa çıktı.
Ekim 2026, saat 07:05 itibarıyla Kapalıçarşı altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın: Alış fiyatı 6.577,09 TL, satış fiyatı 6.658,60 TL seviyesindedir.
Çeyrek Altın: Alış fiyatı 10.775,00 TL, satış fiyatı 10.853,00 TL olarak görünmektedir.
Yarım Altın: Alış fiyatı 21.549,00 TL, satış fiyatı 21.699,00 TL'dir.
Tam Altın: Alış fiyatı 42.966,00 TL, satış fiyatı 43.271,00 TL seviyesindedir.
Gremse Altın: Alış fiyatı 106.622,00 TL, satış fiyatı 107.663,00 TL olarak kaydedilmiştir.
Has Altın: Alış fiyatı 6.610,14 TL, satış fiyatı ise 6.638,68 TL'dir.
Dolar cephesi tekrardan güne tarihi rekor kırarak başladı. Yüzde 0,22’lik artışla dolar 49,13 TL seviyelerinde konumlandı.
Brent Ham Petrol varil fiyatı ise 100 dolar sınırını aştıktan sonra güne yüzde 0,83’lik bir kayıpla 102,15 dolar seviyesinde işlem kaydetti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.