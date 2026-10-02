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Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı’nda gerilim yeniden tırmandı.

UKMTO yazılı açıklamayla, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna dair üçüncü bir kaynaktan gelen ihbar aldığını bildirdi.

Vurulan tankerde yangın çıktığı belirtilirken mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi.

Saldırı sonucu çevresel etki olup olmadığı henüz bilinmezken yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2,5 milyon varil kapasiteli bir süper tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" geçiş yaparken Umman kıyılarının 8 kilometre açığında vurulduğunu ve yanmakta olduğunu bildirmişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlayan İran, Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.