AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor

AKOM verilerine göre, hafta sonu 28 derecelere kadar yükselerek yaz değerlerine yaklaşan hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (Yıldız-Poyraz) kuvvetlenmesi ile birlikte 8-10 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.