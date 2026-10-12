Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor

AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor

AKOM, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayımladığı raporla İstanbulluları önümüzdeki günlerde yaşanacak ani hava değişimi, kuvvetli fırtına ve şiddetli sağanak yağışlara karşı uyardı.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 1

AKOM verilerine göre, hafta sonu 28 derecelere kadar yükselerek yaz değerlerine yaklaşan hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (Yıldız-Poyraz) kuvvetlenmesi ile birlikte 8-10 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Bugün İstanbul’da hava nasıl? (12 Ekim Pazartesi)

Pazartesi günü kent genelinde yağış beklenmezken, gün içerisindeki sıcaklık ve rüzgar değerleri şu şekilde sıralandı:

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Sabah 17 derece (Parçalı Bulutlu), Öğle 25 derece (Açık ve Güneşli), Akşam 18 derece (Çok Bulutlu)

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Gece 16 derece (Çok Bulutlu), Nem Oranı Yüzde 40 - Yüzde 85, Rüzgar lodos ve Poyrazdan hafifçe 5-15 km/s

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 5

KUVVETLİ FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR

AKOM tarafından paylaşılan uyarı notunda, sıcaklık düşüşüyle birlikte saatte 50-80 km/s hıza ulaşabilecek kuvvetli fırtına ile şiddetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 6

AKOM HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU DETAYLARI

Önümüzdeki günlerde İstanbul'u bekleyen hava durumu ve tahmin edilen yağış miktarları şöyle açıklandı:

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 7

13.10.2026 Salı: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (Min: 15 derece, Max: 20 derece) — Yağış miktarı: 5 - 15 kg arası

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 8

14.10.2026 Çarşamba: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu (Min: 14 derece, Max: 18 derece) — Yağış miktarı: 30 - 60 kg arası

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 9

15.10.2026 Perşembe: Parçalı bulutlu (Min: 13 derece, Max: 18 derece) — Yağış beklenmiyor

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 10

16.10.2026 Cuma: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu (Min: 14 derece, Max: 19 derece) — Yağış miktarı: 1 - 4 kg arası

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 11

17.10.2026 Cumartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu (Min: 13 derece, Max: 17 derece) — Yağış miktarı: 2 - 5 kg arası

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 12

18.10.2026 Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu (Min: 13 derece, Max: 18 derece) — Yağış miktarı: 2 - 5 kg arası

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AKOM tarih verdi: Fırtına ve şiddetli sağanak yağış geliyor - Resim: 13

AKOM'un fırtına ve şiddetli sağanak yağış uyarısı sonrası yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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