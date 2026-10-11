Kaynak: Haber Merkezi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı feci trafik kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çekicinin tur otobüsüne çarptığı anlar kameralara yansırken, kazada hayatını kaybeden 11 kişi ile yaralanan 27 kişinin kimlikleri de belirlendi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kamerasına yansıyan görüntülerde, çekicinin tur otobüsüne çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan, kazada yaşamını yitirenlerin ve yaralananların kimlikleri tespit edildi. Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çevredeki hastanelere sevk edilen ve tedavi altına alınan yaralıların isimleri ise şöyle:

"Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64) ve Mehmet Ahlılar (63)."

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İzmir istikametine doğru ilerleyen ve Denizli’nin Pamukkale ilçesine gitmekte olduğu öğrenilen tur otobüsü ile çekici çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Manisa Valiliği, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yaralıların hastanelere sevk edildiğini ve ekiplerin koordineli biçimde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaralanan otobüs sürücüsünün tedavisi tamamlandı. Hastaneden taburcu edilen sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Manisa’nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.