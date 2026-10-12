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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında gündeme getirilen iddianın tamamen yanlış isimlendirmeden kaynaklandığını belirten Özel, yaşanan durumdan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Özlale'nin iddiasının ardından sosyal medyada bir anda hedef haline gelen Bakan Göktaş'ın babasından bizzat özür dileyen Özel, "Amcamdan ben özür dilerim." dedi.

Göktaş'ın babasının isim benzerliği ile gündemlerine geldiğini kabul eden ve özür dileyen Özel, sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na yönelik suçlamaları hatırlatarak "Baban incindi, ellerinden öperim. Ekrem İmamoğlu'nun 85 yaşında babasına 'Senin oğlun hırsız' deyip yetmez, evine gelip, bahçesini kazıp kasa aradılar" dedi. "Kendi ailene gösterdiğin hassasiyeti göster bakalım bizim ailelere" şeklinde konuştu.

Fon krizinde Meclis'in görevinin denetim olduğunu ifade eden YENİ Parti lideri Özgür Özel'in "İsimler havada uçuşuyor. Özellikle Adalet Bakanlığı’ndan sızdırılan, bize de muhalefete doğru sızdırılan isimler havada uçuşuyor." ifadeleri de gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci Leven Gültekin "Sızma meselesi adalet bakanı Maynur Göktaş'ı mı şikayet etmiş oluyor burada?" sorusunu kişisel Youtube hesabından yanıtladı.

Gazeteci Levent Gültekin, kişisel YouTube hesabından yayınladığı videoda fon skandalı, sızdırılan belgeler ve muhalefetin izlediği siyaset üzerine son derece sert, dikkat çekici ve gündem sarsıcı açıklamalarda bulundu.

Gültekin, "Sızma meselesi Adalet Bakanı Mahinur Göktaş'ı mı şikayet etmiş oluyor burada?" sorusuna yanıt verirken ana muhalefet lideri Özgür Özel'i, muhalif gazetecileri ve süreçte yaşandığını öne sürdüğü manipülasyonları ağır ifadelerle eleştirdi.

"ERGEN GAZETECİ EV HAPSİNE ALINDI, İSMAİL SAYMAZ'I DA YAKTILAR"

Yaklaşık 10 gün önce kamuoyunu bilgi kirliliği ve manipülasyon konusunda uyardığını hatırlatan Levent Gültekin, yaşanan gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

"Şimdi Adalet Bakanlığı 'hepimize diyor, bize verdi demiyor'. Bu belgeler hepimize Adalet Bakanlığı'ndan geliyor diyor. Peki ben şu aklımla 10 gün önce burada 'Size bilgi akacak ve manipüle edileceksiniz' dedim değil mi? Uyardım. Ve bir ergen gazeteci benim bu lafım üzerine hakaret etmişti. Şimdi ev hapsine alındı. Niye? Manipüle edildiği için eline bir belge verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da burada olduğunu, bu işlerde olduğunu söylettiler. Ardından da yalan olduğu ortaya çıkınca ev hapsine, onun yüzünden İsmail Saymaz'ı da yaktılar. Başka gazeteciler de benzer."

"ANA MUHALEFET LİDERİNİN KAYNAĞI ADALET BAKANLIĞI OLAMAZ"

Muhalefetin Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu kavrayamadığını vurgulayan Gültekin, Adalet Bakanlığı kaynaklı iddiaların yarattığı sakıncalara dikkat çekti:

"Şimdi ana muhalefet liderinin kaynağı Adalet Bakanlığı olamaz. Bu benim aklımın alabileceği bir şey değil. Gerçekten aklım almıyor. Yani insanlar bunu çok küçük bir mesele zannediyor. Bu çok büyük bir mesele. Bu, Türkiye'de siyaset yapan muhalefetin Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu gerçekten kavramamışlığıyla ilgili bir şey. Eğer sen durumu kavramamışsan çözüm üretemezsin. Adalet Bakanı doğru mudur bilmem, o onun iddiası. 'Adalet Bakanlığı kaynakları bize veriyor' hepimize diyor, bak orada çok önemli bir kelime. İzleyicilerimiz ona dikkat etsinler, bir daha dinlesinler. Hepimize dediği gazetecilere de ben demiştim muhalifleri kullanacaklar diye. Belli ki oradan mı geliyor? Ama bunu sızdıranlar muhalifleri manipüle etmek üzere yapıyorlardı ve çok kötülük yaptılar."

"AK PARTİ İLK DEFA SAVUNMADAYDI, YAPILAN MANİPÜLASYONLA MAĞDUR EDİLDİ"

Fon skandalının iktidar açısından en zor alanlardan biri olduğunu belirten Gültekin, muhalefetin vahim hataları sebebiyle AK Parti'nin mağduriyet kazandığını öne sürdü:

"Bu fon skandalı bana sorarsan bugüne kadar iktidarın karşı karşıya kaldığı en zor skandallardan biri. Daha önce de söylemiştim; birçok yolsuzluk meselesi vardı ama ilk defa halka dokundu yoksulluk. Yolsuzluk yani. Halk dedi ki; 'Ya köprüden çalıyorsun, hastaneden çalıyorsun, ihaleden çalıyorsun... Tamam görmezden geliyoruz, sesimizi çıkarmıyoruz. Abi benden niye çalıyorsun? Ben niye burada soylan durumuna düştüm?' diye tepki yükseltmişti. AK Parti köşeye sıkışmıştı. İlk defa bir savunma psikolojisindeydi ve bir manipülasyonla AK Partilileri mağdur ettiler. Şu anda AK Partililer mağdur. İki tane bakana iftira atılmış bu meseleden dolayı ve AK Partililer fon mağduru oldular. Kimin eliyle oldular? Özgür Bey gibilerin, kendini muhalif olarak gösteren kimi aparatların eliyle oldular. Çünkü kullanıldığında ancak böyle sulandırılabilirdi bu fon meselesi."

Eleştirilerine devam eden Gültekin "Şu anda Türkiye iki gündür, 3 gündür o fon rezaletini, o fon skandalını konuşmak yerine Mahinur Hanım'a atılmış iftirayı konuşuyor. Oradaki 214-215 isim kimdir abi? Niye açıklamıyorsunuz? Bunu konuşmak yerine Ömer Bolat'a atılmış iftirayı konuşuyor. Ya da Ömer Çelik'e isnat edilen tuhaf bir meseleyi... Peki ispatlandı mı? Netleşti mi oradaki durum? Hayır, o da net değil. İftira olduğuna dair netleşti. O da iftira." dedi.

"ÖMER BOLAT DÜZGÜN ADAMDIR, PARASINI SUKUK HESABINA YATIRMIŞ"

Adı geçen Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialara açıklık getiren Gültekin, sukuk sisteminin detaylarını şöyle anlattı:

"Çünkü ben Ömer Bolat'ı tanıyorum. Ömer Bolat düzgün bir adam. Yani hakikaten tanıyorum. AK Parti içerisinde bu işlere bulaşmayan nadir isimlerden biri. Adam parasını faize yat... Faiz sukuk hesabı diye bir şey vardır. Bunu herkes yapabilir. Sukuk dedikleri, bankada normal faiz %4'tür. Kira kontratı yapıyor banka seninle. O da faiz almayan mütedeyyin insanlara yönelik çıkarılmış bir fon hesabıdır o. 'Ben faiz haramdır, paramı yatırmıyorum' diyorsun. O zaman diyor ki 'Bizim atıyorum 1 milyarlık bir kira fonu açtık' diyor. Ona yatırmış parasını, kendi anlatıyor zaten: 'Sukuk hesabına yatırdım.' Onun getirisi faiz %4 ise o sukuk hesabından getiri en fazla 5'tir. O kadar yani 10 değildir, 20 değildir. Bu da netleşti. Bunun üzerine gidemediler ve şimdi elimizde muhalefet tarafından sulandırılmış, AK Parti'nin de sesi bir anda böyle bir mağduriyete dönüşmüş bir pozisyona soktular ve bunu itiraf ediyor ana muhalefetin lideri. 'Adalet Bakanlığı bizi kandırdı' demiş oluyor o cümlede."

"ADALET BAKANLIĞI BİZİ KANDIRDI DİYEREK SİYASET YAPILAMAZ"

İsimlerin kasıtlı olarak sızdırıldığını iddia eden Gültekin, stratejik hata olduğunu söyledi:

"Adalet Bakanlığı yaptı, yapmadı; ben bunu bilemem ama bir ana muhalefet lideri 'Adalet Bakanlığı bizi kandırdı' cümlesini kullanamaz. Peki neden sızdırılıyor? Buraya da bakmak gerekmiyor, çok basit söyledim daha önce. Bunun iki anlamı var: Manipüle ederek sulandırıyorlar. Neden Mahinur Göktaş'ın ismi veriliyor? O anlamda en sağlam isimleri veriyorlar ki sahte çıktığında, yarın gerçek isim çıktığında kimse inanmayacak. Onu söylüyorum. Şimdi muhalefet yarın başka bir isim zikretsin kimse inanmaz ki. Anlatabiliyor yum? İspat edemezsin çünkü ispat kayıtları devlette."

"İSPAT EDEMEYECEĞİM BİLGİNİN ALTINA ASLA GİRMEM"

Kendi gazetecilik ilkesinden bahseden Gültekin, gelen bilgilere nasıl yaklaştığını şu sözlerle özetledi:

"Ben yıllardır burada ne diyorum abi? Biz de çok şey duyuyoruz ama ispat edemediğimiz bilgileri burada kullanmıyorum. Niye? Mahkemesi var, yargısı var, sözün değerinin düşmesi var. Ben bunu söylediğimde 'Korkuyor musun' diyorlar. Bana da bilgi geliyor diyordum ama ispat edemeyeceğim hiçbir bilgiyi kullanmıyorum. Ve beni de arıyorlar; 'Levent Bey sana şunu söylemek istiyoruz, şunu vermek istiyoruz' diye. İspat edemeyeceğim asla bir bilginin altına girmiyorum. Çünkü diyorum ki 'Ya bunu bir kötü niyetle vermiştir bana.' Abi sen ana muhalefet liderisin, bunu nasıl görmezsin? Ya nasıl görmezsin ve nasıl çıkarsın?"

"ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK: YA İŞBİRLİKÇİSİN YA DA ANLAMIYORSUN"

Konuşmasının sonunda muhalefetin izlemesi gereken yolu tarif eden Levent Gültekin, sert eleştirilerini şöyle noktaladı:

"Bir de özrü kabahatinden büyük. Ya şöyle bir cümle etse çok daha hafife kaçar ya: 'Skandal çok büyük. İçlerinde çok önemli AK Partili isimler var. Evet, küçük bir dikkatsizliğimiz sonucunda bir baba isim benzerliğinden bir hata yaptık. Bu hata oradaki rezaletin büyüklüğünü örtmüyor. Mahinur Hanım'dan özür dileriz ama buradaki skandal devam ediyor' dese bence çok daha etkili olur. Ama bir ana muhalefet lideri çıkıp da 'Beni, bizi Adalet Bakanlığı kaynakları kandırdı' derse abi o başka bir şey olur. O zaman abi sen siyaset yapmayacaksın Türkiye'de. Sen gerçekten siyasi ya da bilinçli yapıyorsun ya da bunu sana bilinçli veriyorlar. Bu aklım, bu kadar basit hatalar yapmayı yakıştıramıyor Özgür Özel gibilere."

"Öbürlerine de diyorum ki olmaz abi. İnsanın çok basit bir aklı vardır ya: Bana bu bilgi geliyor, Adalet Bakanlığı'ndan geliyorsa eğer -dediği doğruysa Adalet Bakanlığı'ndan geliyorsa- 'Adalet Bakanlığı bana bu bilgiyi niye verebilir ki?' derim teknik olarak. Bunu diyemiyorsan ya işbirlikçisin; iktidarı mağdur edecek, bu fon skandalını sulandıracak, iktidarın elini güçlendirecek bir zemin yaratıyorsun, böyle bir pozisyondasın... Ya da gerçekten tahmin edilemez kadar bu işleri anlamayacak durumdasın. Demek ki anlamıyorsun, böyle bir durum var."

Gültekin'in açıklamasının tamamı şöyle;

"Şimdi Adalet Bakanlığı hepimize diyor bize verdi demiyor. Bu belgeler hepimize Adalet Bakanlığı'ndan geliyor diyor. Peki ben şu aklımla 10 gün önce burada size bilgi akacak ve manipüle edileceksiniz dedim değil mi? Uyardım. Ve bir ergen gazeteci benim bu lafım üzerine hakaret etmişti. Şimdi ev hapsini alındı. Niye? Manipüle edildiği için eline bir belge verildi. Ömer Bolat'ın da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da burada olduğu, bu işlerde olduğunu söylettiler.

Ardından da yalan olduğu ortaya çıkınca ev hapsine onun yüzünden İsmail Saymaz'ı da yaktılar. Başka gazeteciler de benzer. Şimdi ana muhalefet liderinin kaynağı Adalet Bakanlığı olamaz. Bu benim aklımın alabileceği bir şey değil. Gerçekten aklım almıyor. Yani insanlar bunu böyle şey zannediyorlar. Çok küçük bir mesele zannediyor. Bu çok büyük bir mesele. Niye küçük bir mesele? Büyük mesele diyorum. Bu Türkiye'de siyaset yapan muhalefetin Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu gerçekten kavramamışlıkla ilgili bir şey. Eğer sen durumu kavramışsan çözüm üretemezsin. Adalet bakanı doğru mudur bilmem. O onun iddiası. Adalet Bakanlığı kaynakları bize veriyor. Hepimize diyor bak orada çok önemli bir kelime. İzleyicilerimiz ona dikkat etsinler. Bir daha dinlesinler.

Hepimize dediği gazetecilere de ben demiştim muhalifleri kullanacaklar diye. Belli ki oradan mı geliyor? Ama bunu sızdıranlar muhalifleri manipüle etmek üzere yapıyorlardı. Eee ve çok kötülük yaptılar. Bu fon skandalı bana sorarsan bugüne kadar iktidarın karşıya karşı karşı karşıya kaldığı en büyük yani en zor skandallardan biri. Daha önce de söylemiştim. Birçok yolsuzluk meselesi vardı ama ilk defa halka dokundu yoksulluk. Yolsuzluk yani. Halk dedi ki ya köprüden çalıyorsun, hastaneden çalıyorsun, ihaden çalıyorsun. Tamam görmezden geliyoruz, sesimizi çıkarmıyoruz. Abi benden niye çalıyorsun? benden niye çalıyorsun? Ben niye burada soylan durumuna düştüm diye tepki yükseltmişti.

AK Parti köşeye sıkışmıştı. İlk defa bir savunma psikolojisindeydi ve bir manipülasyonla AK Partileri mağdur ettiler. Şu anda AK Partililer mağdur. İki tane bakana iftira atılmış bu meseleden dolayı ve AK Partililer fon mağduru oldular. Kimin eliyle oldular? 13 dakika 36 saniye Özgür Bey gibilerin kendini muhalif olarak gösteren kimi aparatların eliyle oldular. Çünkü kullanıldığında ancak böyle sulandırılabilirdi bu fon meselesi. Şu anda Türkiye iki gündür, 3 gündür o fon rezaletini, o fon

skandalını konuşmak yerine Mahur Mahnur Hanım'a atılmış iftirayı konuşuyor. Oradaki 214 215 isim kimdir abi? Niye açıklamıyorsunuz? Bunu konuşmak yerine Ömer Bolat'a atılmış iftirayı konuşuyor. Ya da Ömer Çeli'ye isnat edilen tuhaf bir meselesi peki ispatlandı mı? Netleşti mi oradaki durum? Hayır. Hayır. O o da net değil.

İftira olduğuna dair. Evet. Netleşti. O da iftira. Çünkü ben Ömer Boğat'ı tanıyorum. Ömer Boğat düzgün bir adam. Yani hakikaten tanıyorum. AK Parti içerisinde bu işlere bulaşmayan nadir isimlerden biri. Adam parasını faize yat. Faiz sukuk hesabı diye bir şey vardır. Bunu herkes yapabilir. Sukuk dedikleri bankadan, bankada normal faiz %4'tür. Kira kontratı yapıyor banka seninle. Bankalar. O da faiz almayan mütedeyyin insanlara yönelik çıkarılmış bir fon hesabıdır o. Ben faizi haramdır, paramı yatırmıyorum diyorsun. O zaman diyor ki bizim atıyorum 1 milyarlık bir kira fonu açtık diyor. Ona yatırmış parasını. kendi anlatıyor zaten. SUuk hesabına yatırdım. Onun getirisi yüzde faiz %4 ise o sukuk hesabından getiri en fazla 5'tir. O kadar yani 10 değildir, 20 değildir. Bu da netleşti. bunun üzerine gidemediler ve şimdi elimizde muhalefet tarafından sulandırılmış AK Parti'nin de sesi bir anda böyle bir mağduriyete dönüşmüş bir pozisyona soktular ve bunu itiraf ediyor. Ana muhalefetin lideri. Adalet Bakanlığı bizi kandırdı demiş oluyor o cümlede. Bak, Adalet Bakanlığı yaptı, yapmadı. Ben bunu bilemem ama bir an ana muhalefet lideri, "Aalet bakanlığı bizi kandırdı" cümlesini kullanamaz. Peki neden sızdırılıyor? Buraya da bakmak gerekmiyor çok basit söyledim daha önce. Bunun iki anlamı var.

Manipüle ederek sulandırıyorlar. Bir, 2. Yani neden Mahinur Göktaş'ın ismi veriliyor? O anlamda en sağlam isimleri veriyorlar ki sahte çıktığında yarın gerçek isim çıktığında 16 dakika 2 saniyekimse inanmayacak. Onu söylüyorum. Şimdi muhalefet yarın başka bir isim zikretsin kimse inanmaz ki. Anlatabiliyor muyum? İspat edeme çünkü ispat kayıtları devlette. Ben yıllardır burada ne diyorum abi? Biz de çok şey duyuyoruz ama ispat edemediğimiz bilgileri burada kullanmıyorum. Niye? Mahkemesi var, yargısı var, sözün değerinin düşmesi var. Ben bunu söylediğimde korkuyor musun diyor. Bana da bilgi geliyor

diyordum ama ispat edemeyeceğim hiçbir bilgiyi kullanmıyorum. Ve bana da arıyorlar. Levent Bey sana şunu söylemek istiyoruz. şunu vermek istiyoruz diye ispat edemeyeceğim asla bir bilginin altına girmiyorum. Çünkü diyorum ki ya bunu bir köt bir niyetle vermiştir bana. Abi sen ana muhalefet liderisin. Bunu nasıl görmezsin? Ya nasıl görmezsin ve nasıl çıkarsın? Bir de özrü kabahatinden büyük. Ya şöyle bir cümle etse çok daha hafife kaçar ya. Eee skandal çok büyük.

İçlerinde çok önemli AK Partili isimler var. Evet. küçük bir dikkatsizliğimiz sonucunda bir baba isim benzerliğinden bir hata yaptık. Bu hata oradaki rezaletin büyüklüğünü örtmüyor. Mahinur Hanım'dan özür dileriz ama buradaki skandal devam ediyor dese bence çok daha etkili olur. Ama bir ana muhalefet lideri çıkıp da beni adalet bizi Adalet Bakanlığı kaynakları kandırdı derse abi o başka bir şey olur. O zaman abi sen siyaset yapmayacaksın Türkiye'de.

Sen gerçekten siyasi ya da bilinçli yapıyorsun. Ya da bunu sana bilinçli veriyorlar. Bu aklım bu kadar basit hatalar yapmayı yakıştıramıyorum Özgür Özel gibilere. Öbürlerine de diyorum ki olmaz abi. İnsanın çok basit bir aklı vardır ya. Bana bu bilgi geliyor. Adalet bakanlığından geliyorsa eğer dediği doğruysa Adalet Bakanlığı'ndan geliyorsa Adalet Bakanlığı bana bu bilgiyi niye verebilir ki? Teknik olarak derim. Bunu 17 dakika 53 saniyedemiyorsan ya işbirlikçisin. İktidarı mağdur edecek. Bu fon skandalını sulandıracak. iktidarın elini güçlendirecek bir zemin yaratıyorsun. Böyle bir pozisyondasın ya da gerçekten tahmin edilemez kadar eee bu işleri anlamayacak durumdasın. Demek ki anlamıyorsun. Böyle bir durum var."