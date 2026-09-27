Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak

Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak

Meteoroloji’den aralarında İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar da 20 derecenin altına gerileyecek. İstanbulluların dikkatli olması istendi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ülke genelinde sıcaklıklar kademeli olarak düşerken, yaz havası yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 2

Meteoroloji’den aralarında İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul’da pazar ve pazartesi gök gürültülü sağanak beklenirken, salı günü kuvvetli sağanak etkisini artıracak.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 3

Sıcaklıklar da 20 derecenin altına gerileyecek. İstanbulluların dikkatli olması istendi.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 4

Sarı kodlu uyarı yapılan iller Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak olarak sıralandı.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 5

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BAŞLIYOR

İstanbul’da hava durumu için dikkat çeken tahmin AKOM’dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın tahminlerine göre kentte pazar ve pazartesi günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 6

Pazar günü sıcaklıkların 16-21 derece, pazartesi günü ise 15-20 derece arasında olması öngörülüyor. Her iki günde de yağış miktarının 10-20 kilogram arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 7

SALI GÜNÜ SAĞANAK KUVVETLENECEK

İstanbul’da yağışlı hava salı günü daha da etkili olacak. 29 Eylül Salı günü kuvvetli sağanak beklenirken sıcaklıkların 14 ile 18 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 8

Salı günü yağış miktarının ise 15-35 kilogram arasında olması öngörülüyor.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 9

Yağışlı hava çarşamba ve perşembe günlerinde de etkisini sürdürecek. Her iki günde çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava beklenirken yağış miktarının 5-12 kilogram arasında olması tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 10

MARMARA'DA FIRTINA ALARMI

İstanbul Valiliği de Marmara Denizi’nde akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 11

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın sabahtan itibaren etkisini kaybetmesi öngörülürken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 12

Kuzey Ege’nin kuzeyi ile açıklarında da bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 13

SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

AKOM’un tahminlerine göre cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıklar, pazar gününden itibaren düşerek yeniden 20 derecenin altına gerileyecek.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 14

İstanbul’da önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak, kuvvetli yağış ve fırtınanın yanı sıra sıcaklıklardaki düşüş de etkisini gösterecek.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 15
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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak - Resim: 16
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