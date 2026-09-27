Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ülke genelinde sıcaklıklar kademeli olarak düşerken, yaz havası yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.
Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak
Meteoroloji’den aralarında İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar da 20 derecenin altına gerileyecek. İstanbulluların dikkatli olması istendi.Dilek Taşdemir
Meteoroloji’den aralarında İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul’da pazar ve pazartesi gök gürültülü sağanak beklenirken, salı günü kuvvetli sağanak etkisini artıracak.
Sıcaklıklar da 20 derecenin altına gerileyecek. İstanbulluların dikkatli olması istendi.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak olarak sıralandı.
İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BAŞLIYOR
İstanbul’da hava durumu için dikkat çeken tahmin AKOM’dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın tahminlerine göre kentte pazar ve pazartesi günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Pazar günü sıcaklıkların 16-21 derece, pazartesi günü ise 15-20 derece arasında olması öngörülüyor. Her iki günde de yağış miktarının 10-20 kilogram arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
SALI GÜNÜ SAĞANAK KUVVETLENECEK
İstanbul’da yağışlı hava salı günü daha da etkili olacak. 29 Eylül Salı günü kuvvetli sağanak beklenirken sıcaklıkların 14 ile 18 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
Salı günü yağış miktarının ise 15-35 kilogram arasında olması öngörülüyor.
Yağışlı hava çarşamba ve perşembe günlerinde de etkisini sürdürecek. Her iki günde çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava beklenirken yağış miktarının 5-12 kilogram arasında olması tahmin ediliyor.
MARMARA'DA FIRTINA ALARMI
İstanbul Valiliği de Marmara Denizi’nde akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın sabahtan itibaren etkisini kaybetmesi öngörülürken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kuzey Ege’nin kuzeyi ile açıklarında da bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına bekleniyor.
SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK
AKOM’un tahminlerine göre cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıklar, pazar gününden itibaren düşerek yeniden 20 derecenin altına gerileyecek.
İstanbul’da önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak, kuvvetli yağış ve fırtınanın yanı sıra sıcaklıklardaki düşüş de etkisini gösterecek.