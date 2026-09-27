Yeniçağ Gazetesi
27 Eylül 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille...

Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille...

Milli aranın ardından yoğun bir maç takvimine girecek olan Galatasaray, Ekim ayında ortalama 3,5 günde bir sahaya çıkacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki zirve yarışını en az kayıpla sürdürmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 1

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ı milli ara dönüşünde oldukça sıkışık ve zorlu bir fikstür bekliyor.

1 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 2

Okan Buruk'un öğrencileri, Ekim ayı boyunca 22 günlük zaman diliminde toplam 6 kritik karşılaşmada mücadele verecek.

2 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 3

Açılışı 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa maçıyla yapacak olan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadeleden 4 gün sonra, 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanyol devi Barcelona'yı Rams Park'ta konuk edecek.

3 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 4

ÜST ÜSTE İKİ DEPLASMAN ZİYARETİ

4 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 5

Sarı-kırmızılılar, Ekim ayının ortasında üst üste iki dış saha mücadelesine çıkacak.

5 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 6

17 Ekim Cumartesi günü Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak Cimbom, ardından rotayı Fransa'ya çevirerek 21 Ekim Çarşamba günü Devler Ligi'nde Lille ile kozlarını paylaşacak.

6 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 7

EKİM AYININ FİNALİ FENERBAHÇE DERBİSİ

7 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 8

Zorlu dönemin en kritik sınavı ise iç sahada yaşanacak.

8 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 9

Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi günü dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak.

9 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 10

Yoğun maratonun son mesaisi ise 30 Ekim Cuma günkü Konyaspor deplasmanı ile tamamlanacak.

10 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 11

GALATASARAY'IN EKİM AYI FİKSTÜRÜ

11 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 12

9 Ekim Cuma: Kasımpaşa

13 Ekim Salı: Barcelona (Şampiyonlar Ligi)

17 Ekim Cumartesi: Gençlerbirliği (Deplasman)

12 13
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille... - Resim: 13

21 Ekim Çarşamba: Lille (Şampiyonlar Ligi / Deplasman)

26 Ekim Pazartesi: Fenerbahçe

30 Ekim Cuma: Konyaspor (Deplasman)

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro