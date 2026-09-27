Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ı milli ara dönüşünde oldukça sıkışık ve zorlu bir fikstür bekliyor.
Galatasaray'a kabus fikstür: Peş peşe Barcelona, Fenerbahçe, Lille...
Milli aranın ardından yoğun bir maç takvimine girecek olan Galatasaray, Ekim ayında ortalama 3,5 günde bir sahaya çıkacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki zirve yarışını en az kayıpla sürdürmeyi hedefliyor.Haber Merkezi
Okan Buruk'un öğrencileri, Ekim ayı boyunca 22 günlük zaman diliminde toplam 6 kritik karşılaşmada mücadele verecek.
Açılışı 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa maçıyla yapacak olan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadeleden 4 gün sonra, 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanyol devi Barcelona'yı Rams Park'ta konuk edecek.
ÜST ÜSTE İKİ DEPLASMAN ZİYARETİ
Sarı-kırmızılılar, Ekim ayının ortasında üst üste iki dış saha mücadelesine çıkacak.
17 Ekim Cumartesi günü Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak Cimbom, ardından rotayı Fransa'ya çevirerek 21 Ekim Çarşamba günü Devler Ligi'nde Lille ile kozlarını paylaşacak.
EKİM AYININ FİNALİ FENERBAHÇE DERBİSİ
Zorlu dönemin en kritik sınavı ise iç sahada yaşanacak.
Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi günü dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak.
Yoğun maratonun son mesaisi ise 30 Ekim Cuma günkü Konyaspor deplasmanı ile tamamlanacak.
GALATASARAY'IN EKİM AYI FİKSTÜRÜ
9 Ekim Cuma: Kasımpaşa
13 Ekim Salı: Barcelona (Şampiyonlar Ligi)
17 Ekim Cumartesi: Gençlerbirliği (Deplasman)
21 Ekim Çarşamba: Lille (Şampiyonlar Ligi / Deplasman)
26 Ekim Pazartesi: Fenerbahçe
30 Ekim Cuma: Konyaspor (Deplasman)