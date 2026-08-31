Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, ulusal ve uluslararası sermayeli yatırımcıları desteklemek amacıyla uygulanan teşvik programları meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye'yi yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen çalışmalar kapsamında, yılın ocak-haziran döneminde 2 bin 437 yatırım projesi için 2 bin 410 teşvik belgesi düzenlendi.

Söz konusu belgeler kapsamında 447,9 milyar liralık sabit yatırım yapılması ve 64 bin 416 kişilik yeni istihdam oluşturulması hedeflendi. Teşvik belgelerinin sermaye dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

YERLİ SERMAYELİ FİRMALAR

2 bin 291 belge (Öngörülen sabit yatırım: 412,6 milyar TL)

YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR

119 belge (Öngörülen sabit yatırım: 35,3 milyar TL)

İMALAT SEKTÖRÜ ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Yatırım teşvik belgelerinde beklenen 447,9 milyar liralık toplam sabit yatırım tutarının 189,6 milyar lirası imalat sektörü için ayrılırken bu sektörü 127,1 milyar lira ile enerji, 108,9 milyar lira ile hizmetler, 13,9 milyar lira ile tarım ve 8,5 milyar lira ile madencilik sektörü izledi.

İmalat sektörüne yönelik söz konusu dönemde 1770 belge verilirken, bu sektörü 322 belge ile hizmetler, 151 belge ile enerji, 134 belge ile tarım, 33 belge ile madencilik takip etti.

Sektörlerde öngörülen istihdam imalatta 41 bin 914, hizmetlerde 18 bin 856, tarımda 1598, madencilikte 1054 ve enerjide 994 olarak tahmin edildi.

BÖLGESEL DAĞILIMDA 1. BÖLGE LİDER KONUMUNDA

Bu dönemde verilen teşvik belgesi sayısında Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'yı içine alan "1. Bölge" 998 belgeyle ilk sırada yer aldı.

Bu bölgeyi 480 belgeyle 2. Bölge, 322 belgeyle 6. Bölge, 279 belgeyle 3. Bölge, 176 belgeyle 5. Bölge ve 146 belgeyle 4. Bölge izledi.

Projeler kapsamında, 1. Bölge'de 180,1 milyar liralık, 2. Bölge'de 79,6 milyar liralık, 3. Bölge'de 43 milyar liralık, 4. Bölge'de 24,1 milyar liralık, 5. Bölge'de 37,5 milyar liralık ve 6. Bölge'de 41,5 milyar liralık yatırım yapılması planlandı.

TEŞVİK SİSTEMİNDE YENİ ADIMLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yıl sonuna kadar Yatırım Teşvik Sistemi ve Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında ülkenin ekonomik hedefleri doğrultusunda uygulamaları sürdürecek. Bu kapsamda firma bilgileri bilgi sistemine kaydedilerek raporlanacak ve verilerin yer aldığı 6 Yatırım Teşvik Verileri Bülteni hazırlanarak Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.