Galatasaray’ın yeni yıldız forveti belli oldu: Fabrizio Romano duyurdu

11 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Porto, Deniz Gül transferi için anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun transferinin bonuslarla beraber 11 milyon euro karşılığında tamamlanacağı belirtildi.