Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Galatasaray’ın yeni yıldız forveti belli oldu: Fabrizio Romano duyurdu

Galatasaray’ın yeni yıldız forveti belli oldu: Fabrizio Romano duyurdu

Galatasaray, Porto'dan genç forvet Deniz Gül'ün transferi için Porto ile sözlü anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray’ın yeni yıldız forveti belli oldu: Fabrizio Romano duyurdu - Resim: 1

Galatasaray, transfer döneminde hücum hattına önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferi konusunda Portekiz ekibiyle sözlü anlaşmaya vardı.

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Galatasaray’ın yeni yıldız forveti belli oldu: Fabrizio Romano duyurdu - Resim: 2

11 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Porto, Deniz Gül transferi için anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun transferinin bonuslarla beraber 11 milyon euro karşılığında tamamlanacağı belirtildi.

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Galatasaray’ın yeni yıldız forveti belli oldu: Fabrizio Romano duyurdu - Resim: 3

PAZARTESİ İSTANBUL'A GELİYOR

Transferde artık son aşamaya gelinirken Deniz Gül'ün pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

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Galatasaray’ın yeni yıldız forveti belli oldu: Fabrizio Romano duyurdu - Resim: 4

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması planlanan genç golcü, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

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Galatasaray’ın yeni yıldız forveti belli oldu: Fabrizio Romano duyurdu - Resim: 5

GALATASARAY'DAN GENÇ FORVET HAMLESİ

Galatasaray, Deniz Gül transferiyle birlikte hücum hattına genç ve gelecek vadeden bir isim kazandırmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’ın yeni yıldız forveti belli oldu: Fabrizio Romano duyurdu - Resim: 6

Sarı-kırmızılı yönetimin, bonuslarla birlikte 11 milyon euro seviyesine ulaşacak bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

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