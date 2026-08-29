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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe gitti. Kurulun 28 Ağustos 2026 tarihli kararıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in bazı bölümlerinde değişiklik yapılırken, rehbere yeni maddeler eklendi.

SPK duyurusunda, düzenlemelerin Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "Tanımlar" bölümü ile çeşitli maddelerini kapsadığı belirtildi.

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ŞARTLARI DEĞİŞTİ

SPK, portföy yönetim şirketlerinin sermaye yükümlülüklerine ilişkin de yeni tutarları açıkladı.

III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında, 2027 yılında geçerli olmak üzere geniş yetkili portföy yönetim şirketlerinin başlangıç ve asgari ödenmiş sermaye tutarı 500 milyon lira olarak belirlendi.

Faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketleri için ise söz konusu tutarlar 250 milyon lira olarak uygulanacak.

PAY SATIŞLARINA BORSA DIŞINDA YENİ SINIR

SPK duyurusunda, Pay Tebliği kapsamında belirli kişilerin borsa dışında gerçekleştirebileceği pay satışlarına ilişkin sınırlamalara da yer verildi.

Buna göre, herhangi bir 12 aylık dönemde fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50'nin üzerinde olan ortaklıklarda, ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 2'sinden fazlası borsa dışında satılamayacak.

Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50 ve altında olan ortaklıklarda ise bu sınır yüzde 4 olarak uygulanacak.

Sınırlama; özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleriyle yapılan satışları da kapsayacak.

AŞAN SATIŞLARDA KURUL ONAYI GEREKECEK

Belirlenen oranların üzerinde payların söz konusu yöntemlerle devredilmek istenmesi halinde, devir öncesinde pay satış bilgi formu düzenlenerek SPK'nin onayına sunulacak.

Kurul tarafından onaylanan pay satış bilgi formu düzenlenmeden bu devirler Borsa'da özel emre veya TSP işlemlerine konu edilemeyecek, devredilemeyecek veya virman yapılamayacak.

Bu işlemlere ilişkin sorumluluk, payını devreden ortak ile devre aracılık eden yatırım kuruluşlarına ait olacak.

29 AĞUSTOS ÖNCESİNDEKİ SATIŞLAR HESAPLAMAYA DAHİL EDİLMEYECEK

SPK ayrıca, 29 Ağustos 2026'dan önce Borsa dışında yapılan satışların, herhangi bir 12 aylık dönemde gerçekleştirilebilecek satış oranlarının hesaplanmasına dahil edilmeyeceğini bildirdi.

Satış oranının belirlenmesinde ise satışın gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınacak.