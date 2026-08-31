Tasarruf yapayım derken paranızdan olmayın: İşte milyonların denediği 3 etkili yöntem

3- Tek maaşa bağlı kalmamak

Listenin üçüncü sırasında ise ek gelir elde etmek bulunuyor. Yeni bir yöntem olmamasına rağmen yüksek yaşam maliyetleri ve iş piyasasındaki koşullar nedeniyle ek gelir, 2025 yılında yeniden gündeme geldi.

Self Financial araştırmasına göre katılımcıların yüzde 45'i bir ek iş yaptığını belirtirken, bunların yüzde 34'ü kazandığı ek gelire temel giderlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ek iş yapanların yüzde 36'sının haftada 5 ila 10 saatini bu işe ayırması ise ek gelir elde etmenin mutlaka ikinci bir tam zamanlı iş anlamına gelmediğini ortaya koyuyor.