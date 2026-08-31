Sosyal medyada hızla yayılan finans akımları, 2025 yılında tasarruf alışkanlıklarını da değiştirdi. 2025 boyunca milyonlarca kişinin denediği tasarruf akımlarını inceleyen Yahoo Finance, harcamaları azaltarak para biriktirmeye yardımcı olan en etkili ve uzak durulması gereken trendleri belirledi.
Tasarruf yapayım derken paranızdan olmayın: İşte milyonların denediği 3 etkili yöntem
Kimi sosyal medya akımları gerçekten para biriktirmeyi kolaylaştırırken bazıları ise bütçeyi daha da zorlayabiliyor. Araştırmalar, milyonların denediği yöntemler arasında doğru ve yanlış tercihleri gözler önüne serdi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Chime araştırmasına göre katılımcıların yüzde 59'u yıl içerisinde sosyal medyada gördüğü para tasarrufu yöntemlerinden en az birini denerken, Yahoo Finance ise bunlar arasından en verimli üç tasarruf yöntemini ve özellikle uzak durulması gereken uygulamaları ortaya koydu.
1- Bir süre harcamayı bırakmak
En verimli tasarruf yöntemleri arasında ilk sırada "no-spend challenge" olarak adlandırılan, belirli bir süre harcama yapmamaya yönelik meydan okumalar yer alıyor.
Bu yöntemde kişi; bir hafta, bir ay ya da belirlediği başka bir süre boyunca dışarıda yemek, alışveriş ve eğlence gibi zorunlu olmayan harcamalarını azaltıyor veya tamamen durduruyor. Yöntemin avantajı ise katı ve kalıcı bir yaşam tarzı dayatmak yerine kişiye kendi süresini ve sınırlarını belirleme olanağı sunması. Tasarruf bir hedef veya meydan okuma haline getirildiğinde motivasyonu korumak da daha kolay oluyor.
2- Bütçeyi saklamak yerine açıkça söylemek
2025 yılında öne çıkan bir diğer akım ise "loud budgeting", yani açık bütçeleme oldu.
Bu yaklaşımın temelinde, maddi sınırları sosyal çevreden gizlememek bulunuyor. Örneğin pahalı bir yemek davetini farklı bir bahaneyle geri çevirmek yerine doğrudan "bütçeme uygun değil" demek, yöntemin en basit örneklerinden biri. Böylece kişinin çevresine ayak uydurmak amacıyla bütçesinin üzerinde harcama yapmasının önüne geçiliyor.
3- Tek maaşa bağlı kalmamak
Listenin üçüncü sırasında ise ek gelir elde etmek bulunuyor. Yeni bir yöntem olmamasına rağmen yüksek yaşam maliyetleri ve iş piyasasındaki koşullar nedeniyle ek gelir, 2025 yılında yeniden gündeme geldi.
Self Financial araştırmasına göre katılımcıların yüzde 45'i bir ek iş yaptığını belirtirken, bunların yüzde 34'ü kazandığı ek gelire temel giderlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Ek iş yapanların yüzde 36'sının haftada 5 ila 10 saatini bu işe ayırması ise ek gelir elde etmenin mutlaka ikinci bir tam zamanlı iş anlamına gelmediğini ortaya koyuyor.
Uzak durulması önerilen 3 tasarruf trendi
Sosyal medyada yoğun ilgi gören her tasarruf yöntemi aynı sonucu vermiyor. Yahoo Finance'ın değerlendirmesinde üç popüler trendin özellikle uzun vadede çeşitli sorunlara yol açabileceğine dikkat çekildi.
1- Parayı zarflara doldurmak
Özellikle Z kuşağı arasında popüler hale gelen "cash stuffing" yönteminde para, farklı harcama kalemleri için fiziksel zarflara ayrılıyor. Nakit kullanımı, kontrolsüz harcamaların önüne geçmek açısından yararlı olabilse de uzun vadeli tasarruf açısından bazı dezavantajlar barındırıyor.
Çünkü zarfta bekleyen para herhangi bir getiri sağlamıyor ve enflasyon karşısında satın alma gücünü kaybediyor. Bu nedenle aynı yöntemin faiz veya getiri sağlayabilen hesaplar üzerinden uygulanmasının daha avantajlı olabileceği belirtiliyor.
2- "Daha avantajlı gösterme"
Sosyal medyada yayılan bir başka trend ise harcamaları çeşitli gerekçelerle gerçekte olduğundan daha avantajlı göstermeye dayanıyor. Örneğin ücretsiz kargo sınırına ulaşmak için ihtiyacınız olmayan 20 dolarlık başka bir ürün satın almak ve bunu "tasarruf" olarak görmek, bu yaklaşımın örneklerinden biri.
Başlangıçta mizahi bir sosyal medya akımı olarak ortaya çıksa da bu düşünce biçiminin bütçe dışındaki harcamaları haklı göstermeyi kolaylaştırabileceği belirtiliyor.
3- Zenginliği "tezahür ettirmek"
Listenin son sırasında ise yalnızca olumlu düşünerek veya hayal panoları hazırlayarak para ve başarıyı hayatına çekebileceği inancına dayanan "wealth manifestation" bulunuyor. Olumlu düşünmenin finansal hedeflere bağlı kalmaya yardımcı olabileceği kabul edilse de bunun bütçe, tasarruf ve borç yönetiminin yerini alamayacağı vurgulanıyor.
Finansal planlamacı Tyler End, asıl tehlikenin insanların somut adımlar atmak yerine "evrene güvenmek" gibi düşüncelerle aşırı harcamalarını meşrulaştırması olduğunu belirtiyor. End'e göre finansal güvenliğin temelinde olumlu düşünceden çok finansal okuryazarlık ve disiplinli hareket etmek bulunuyor.
Viral tasarruf yöntemleri arasında kaybolmak istemeyenler için öneriler ise oldukça tanıdık. Gelir ve giderlere uygun gerçekçi bir bütçe hazırlamak ilk sırada yer alıyor. Tasarrufları otomatik hale getirmek de düzenli birikimin önündeki davranışsal engelleri azaltabiliyor. Son olarak kullanılmayan abonelikler, üyelikler ve gereksiz banka ücretleri gibi fark edilmeden bütçeden para götüren harcamaların yeniden gözden geçirilmesi öneriliyor.