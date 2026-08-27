Kaynak: Diğer

Apple’ın masaüstü bilgisayar ailesinin sevilen üyesi 24 inç iMac için heyecan uyandıran iddialar gündeme geldi. Bloomberg’in teknoloji yazarı Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre teknoloji devi, yeni iMac modelinde M5 işlemci neslini pas geçerek doğrudan yeni nesil M6 çipine geçiş yapmayı planlıyor. Şirket daha önce de M2 işlemcisini atlayarak M1'den doğrudan M3 mimarisine geçiş yapmış, son olarak güncel M4 işlemcili modeli kullanıcılarla buluşturmuştu.

TASARIM AYNI KALACAK, RENGÂRENK SEÇENEKLER GELECEK

Mark Gurman'a göre Apple, yeni iMac modelinde köklü bir tasarım değişikliğine gitmeyi düşünmüyor. 2021 yılında M1 işlemciyle tanıtılan ve 5 yılı aşkın süredir kullanılan 24 inçlik ikonik gövde yapısının korunması hedefleniyor. Tasarımsal bazdaki en büyük yeniliğin ise yelpazeye eklenecek yeni renk seçenekleri olacağı ifade ediliyor. Bu doğrultuda performans tarafında çağ atlatacak M6 çipi, yeni bilgisayarın en belirleyici donanım güncellemesi olacak.

LANSMAN İÇİN HEDEF: 2026 BİTMEDEN SATIŞTA

Apple Silicon döneminde iMac serisini MacBook modellerine kıyasla daha seyrek güncelleyen Apple'ın, M6 iMac için geri sayımda olduğu belirtiliyor. Gurman, M6 işlemcili modellerin lansman hazırlıklarının son aşamaya geldiğini ve cihazın 2026 yılı sona ermeden raflardaki yerini alacağını öngörüyor. Şirket cephesinden ise henüz resmi bir tanıtım tarihi açıklanmış değil.