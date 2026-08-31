Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Bülent Yıldırım da kararın net olduğunu savunarak, "Ayağın tabanıyla, kalf bölgesine çiviyi bastırıyor. Kuvvet, yaralayıcılık var. Çok net kırmızı kart bu. VAR bunu görmüyor mu, bu tarz durumlar için orada. VAR müdahalesi de gerekir. Semedo'nun hamlesi kırmızı kart." dedi.