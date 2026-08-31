Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hakem kararları tartışmaya açıldı. beIN Trio ekibi, Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltı beklediği pozisyonla Semedo'nun rakibine yaptığı sert hareket sonrası Samsunspor'un kırmızı kart beklentisini yorumladı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 2

Henüz 3. dakikada Oğuz Aydın'ın asistinde Vedat Muriqi fileleri havalandırırken ikinci yarının hemen başında bu kez Oğuz Aydın sahneye çıktı.

Milli futbolcu 49. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 3

Fenerbahçe böylece iki yarının başında bulduğu gollerle sonuca giderken Oğuz Aydın 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldu.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 4

Karşılaşmanın ardından ise hakem Yasin Kol'un iki kritik pozisyondaki kararları beIN Trio programında Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Çoban tarafından değerlendirildi.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 5

TRIO'DAN FENERBAHÇE'NİN POZİSYONUNA 'NET PENALTI' YORUMU

Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltı beklediği pozisyonda Guarino'nun Vedat Muriqi'ye müdahalesine devam kararı verilmişti

Üç eski hakem de pozisyonda penaltı kararı verilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 6

'İLLA ÖLDÜRMESİ GEREKMİYOR'

Bülent Yıldırım, "Guarino ne yapıyor, çok geç ve riskli bir hamle yapıyor. Kontrolsüz şekilde, tabanıyla rakibine çarpıyor. Net penaltı ve sarı kart. Hiç etki aranmaz. İlla öldürmesi gerekmiyor. VAR müdahalesi de gerekirdi." ifadelerini kullandı.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 7

Aleks Taşçıoğlu ise "Risk alıyor, kayarak ve kontrolsüz geliyor. Top oyundayken kontrolsüz bir darbesi var. Net bir penaltı ve sarı kart." değerlendirmesinde bulundu.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 8

Deniz Çoban da müdahalenin bir çarpışma olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Krampon vidaları, Muriqi'nin baldırına geldi. Çarpışma dememiz mümkün değil. Ayak biraz daha gergin olsa kırmızı kart konuşulur. Penaltı çok daha doğru olurdu." dedi.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 9

SEMEDO'NUN POZİSYONUNDA ÜÇÜ DE "KIRMIZI KART" DEDİ

Trio ekibinin değerlendirdiği bir diğer tartışmalı pozisyon ise Nelson Semedo'nun Yalçın Kayan'a yaptığı müdahale oldu.

Aleks Taşçıoğlu, "Kramponların çivileriyle yaralayıcı basma var. Rakibin sağlığını tehlikeye attı. Ciddi faullü oyun nedeniyle kırmızı kart gerekirdi." ifadelerini kullandı.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 10

Bülent Yıldırım da kararın net olduğunu savunarak, "Ayağın tabanıyla, kalf bölgesine çiviyi bastırıyor. Kuvvet, yaralayıcılık var. Çok net kırmızı kart bu. VAR bunu görmüyor mu, bu tarz durumlar için orada. VAR müdahalesi de gerekir. Semedo'nun hamlesi kırmızı kart." dedi.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçına Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Resim: 11

Deniz Çoban ise hakemin pozisyonu görmediğine dikkat çekerek, "Hakemin görüş alanı içerisinde olsa VAR karışmayabilir derdim, hakem bunu hiç görmüyor, ölü bir alan. Hakem faul bile değerlendirmemiş. VAR müdahalesi gerekliydi." değerlendirmesini yaptı.

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