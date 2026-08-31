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Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, BTK ve DHMİ’de üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Kararla bazı üniversitelerde yeni akademik birimler kurulurken, bazı fakülte ve enstitüler de kapatıldı veya yeniden yapılandırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına Kurul üyesi Mehmet Koçyiğit getirildi. Kurul üyeliklerine ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı.

DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, kurumda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Fatih Çakmak getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kurulurken, bazı fakülte ve enstitüler kapatıldı ve bazı birimlerin isimleri değiştirildi.

YENİ FAKÜLTELER KURULDU

Öte yandan Resmi Gazede'de yayımlanan karara göre, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesinde ise Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatıldı.

Kararla ayrıca bazı fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi. Batman Üniversitesi'ndeki İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi, Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nün adı Yapay Zekâ Enstitüsü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin adı ise İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi oldu.