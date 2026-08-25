Yapay zeka çipi pazarının lideri Nvidia, sunucu fiyatlarında kapsamlı bir artışa gitme kararı aldı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre şirket, en büyük müşterilerine yüzde 15'i aşan fiyat artışları konusunda uyarılarda bulunmaya başladı. Fiyat ayarlamasının, 2027 yılının başlarında sevkiyatına başlanması planlanan Grace Blackwell ve Vera Rubin sistemlerini doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

ZAMMIN ARKASINDA YÜKSELEN BELLEK MALİYETLERİ YATIYOR

Microsoft, Google ve Oracle gibi teknoloji devlerine sunucu üreten tedarikçiler de müşterilerini yaklaşan maliyet artışları hakkında bilgilendiriyor. Yapılan değerlendirmelere göre fiyat artışının temel sebebini, yapay zeka sistemlerinde kullanılan belleklerin hızla yükselen maliyetleri oluşturuyor. DRAM pazarında yaşanan küresel arz sıkıntısı nedeniyle sözleşmeli bellek fiyatlarında rekor seviyede artışlar gözleniyor. Üreticilerin mevcut kapasitelerini yüksek performanslı HBM ve sunucu belleklerine kaydırması, geleneksel bellek tarafındaki arzı daraltırken tüketici sınıfı DDR5 fiyatlarının da son bir yılda iki katından fazla artmasına yol açtı.

MİLYONLARCA DOLARLIK EK MALİYET YÜKÜ GETİRECEK

Yapay zeka sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek bellek kapasitesi, Nvidia platformlarındaki maliyet baskısını daha belirgin hale getiriyor. Şirketin yeni nesil Rubin GPU'su tek bir pakette 288 GB'a kadar HBM4 belleği desteklerken, 72 adet Rubin GPU'yu bir araya getiren NVL72 raf sistemlerinde yalnızca ekran kartı tarafında 20 TB'ın üzerinde HBM bellek kullanılıyor. HBM üretiminin geleneksel bellek üretiminden dört kat daha fazla silikon plaka alanı gerektirmesi, parçayı sunucu maliyetinin en büyük kalemi haline getiriyor. Milyonlarca dolarlık raf sistemlerinde yaşanacak yüzde 15'lik artışın, binlerce raf kullanan büyük veri merkezlerinde milyonlarca dolarlık ek finansman ihtiyacı doğuracağı kaydediliyor.