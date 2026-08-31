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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Sancaktepe’de milli antrenör Funda Bakış, iddiaya göre eski çalışanıyla yaşadığı alacak-verecek tartışmasının ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Bakış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Sancaktepe’de meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış ile 21 yaşındaki eski çalışanı Zehra G. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Zehra G.’nin Bakış’ı bıçakladığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Funda Bakış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Milli antrenör, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.