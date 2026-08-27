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Ekonomide mevcut kaynaklar ve teknoloji sabitken bir ülkenin üretebileceği maksimum mal ve hizmet bileşiminin Üretim İmkanları Eğrisi (ÜİE) ile açıklandığını belirten Mahfi Eğilmez, ekonomilerin her zaman bu tam kapasitede çalışamadığına dikkat çekti. Eğilmez, potansiyelin altında kalınmasının teknik nedenlerini şu sözlerle aktardı:

"ÜİE üzerinde üretim yapıyorsa kaynaklarını etkin kullanıyor ve ulaşabileceği maksimum üretim düzeyindedir... Ancak gerçek hayatta ekonomiler her zaman bu kapasiteyi tam olarak kullanamaz. İşsizlik, atıl kapasite, finansmana erişim sorunları, düşük yatırım ve belirsizlik gibi nedenlerle ekonomi ÜİE'nin altında üretim yapabilir."

KAPASİTEYİ ARTIRMADA YATIRIMIN ROLÜ VE "EKMEK FIRINI" ÖRNEĞİ

Konuyu Kendime Yazılar bloğunda köşesinde ele alan üretim kapasitesini artırıp ÜİE'yi dışa doğru kaydırmanın temel yolunun yeni ve teknolojik yatırımlar olduğunu belirten Eğilmez, somut bir örnekle konuyu şöyle detaylandırdı:

"Günde 5.000 ekmek üreten bir fırının yanına ikinci bir fırın eklenmesi üretim kapasitesini artırır. Mevcut fırının daha verimli bir teknolojiyle yenilenmesi de benzer sonucu doğurabilir. Vardiya sayısını artırarak kapasite kullanımını yükseltmek üretimi artırabilir; ancak bunun sınırı vardır. Uzun dönemde kalıcı kapasite artışı için yatırım gerekir."

RİSK VE BELİRSİZLİĞİN YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ BASKISI

İşletmelerin yatırım kararı alırken yalnızca finansmana bakmadığını; getirinin risk ve maliyetleri karşılayıp karşılamayacağını hesapladığını vurgulayan iktisatçı, yüksek enflasyon ve belirsizlik ortamındaki kısır döngüyü şu zincirle özetledi:

"Yüksek risk →Yüksek belirsizlik ve finansman maliyeti → Düşük yatırım → Düşük üretim kapasitesi → Potansiyelin altında üretim."

Eğilmez, "Enflasyonun yüksek, geleceğe ilişkin beklentilerin olumsuz ve risklerin yüksek olduğu bir ekonomide yatırım yapmak daha maliyetli ve belirsiz hale gelir. Bunun sonucunda yatırım azalır, üretim kapasitesi yeterince gelişmez" uyarısında bulundu.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN YAPISAL VE KURUMSAL ENGELSEL FAKTÖRLER

Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki temel farkın kurumsal yapı ve hukuk olduğuna dikkat çeken Mahfi Eğilmez, büyümenin sadece faiz veya kredi politikalarıyla sağlanamayacağını belirtti:

"Gelişmekte olan ekonomilerde ise ekonomik sorunların yanında hukuk, kurumların bağımsızlığı, öngörülebilirlik ve teknik karar alma süreçlerinin siyasetten etkilenmesi gibi yapısal sorunlar bulunabilir. Bu sorunlar ekonomik riskleri artırarak yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilir."

BÜYÜMENİN ANAHTARI: SADECE SERMAYE DEĞİL, DOĞRU ORTAM

Yazısının sonuç kısmında ekonomik büyümenin sadece teknoloji ve sermaye transferinden ibaret olmadığını vurgulayan Eğilmez, çözümün kurumsal koşulları güçlendirmekten geçtiğini belirterek analizini şu sözlerle tamamladı:

"Bir ekonominin üretim imkanları eğrisini dışa doğru kaydırmak yalnızca daha fazla sermaye ve teknoloji meselesi değildir. Bir ülkenin büyümesi yalnızca ne kadar kaynağa sahip olduğuna değil, bu kaynakları üretime dönüştürebilecek ortamı oluşturup oluşturamadığına da bağlıdır."