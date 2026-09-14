Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş

Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş

Süper Lig’in 5. haftasında Kocaelispor’u 1-0 deviren lider Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle zafere ulaşan Aslan'ın performansını köşesinde yorumlayan Ahmet Çakar, hakem kararlarından oyuncu formlarına kadar kritik tespitlerde bulundu.

Kaynak: Diğer
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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 1

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek puanını 13’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 2

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol, 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ceza sahası dışından attığı şutla geldi.

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 3

Lizbon mağlubiyeti sonrası sahaya çıkan Aslan, bu sonuçla ligdeki üst üste 4. galibiyetini alırken, Kocaelispor ise bu sezonki 2. yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 4

RAMS PARK'TA 38 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

İç sahadaki güçlü performansını koruyan Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı.

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 5

RAMS Park’ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında mağlup olan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana iç sahada oynadığı 38 karşılaşmada 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 6

Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Cimbom, namağlup unvanıyla zirvedeki yerini koruyor.

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 7

"GALATASARAY KAZANMAYI HAK ETTİ"

Ahmet Çakar, kritik mücadeleyi köşesinde değerlendirdi. Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini belirten Çakar, öne çıkan noktaları şu sözlerle özetledi:

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 8

"Galatasaray çok pozisyon yakaladı, rakibi oynatmadı ve kaybettiği topları hızla geri kazandı. Şurası bir gerçek ki Türkiye'nin ofansif yönden en güçlü takımı Galatasaray."

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 9

"İlk defa 11'de izlediğimiz Deniz Gül iyi bir oyuncu; doğru yer alıyor ve rakiple iyi boğuşuyor. Leao da ilk yarının son bölümünde önemli pozisyonlar üretti."

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 10

"Abdülkerim'in uzaktan attığı şuta kadar mükemmel oynayan Kocaelispor kalecisi, yerden üzerine gelen topta mutlak bir hata yaparak golü yedi."

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 11

"Barış Alper hâlâ formsuz, bir türlü tatilden dönemedi."

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 12

"Atilla Karaoğlan başarılı bir maç çıkardı. Galatasaray'ın VAR incelemesiyle iptal edilen golünde karar doğruydu; kural gereği kaleci elini topun üzerine koyduğunda rakibin müdahalesi fauldür."

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 13

"Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonlarda da devam kararları yerindeydi."

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş - Resim: 14
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