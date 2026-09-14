Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek puanını 13’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ahmet Çakar’dan Galatasaray'ın yıldızına yaylım ateşi: Tatilden hala dönememiş
Süper Lig’in 5. haftasında Kocaelispor’u 1-0 deviren lider Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle zafere ulaşan Aslan'ın performansını köşesinde yorumlayan Ahmet Çakar, hakem kararlarından oyuncu formlarına kadar kritik tespitlerde bulundu.Kaynak: Diğer
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol, 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ceza sahası dışından attığı şutla geldi.
Lizbon mağlubiyeti sonrası sahaya çıkan Aslan, bu sonuçla ligdeki üst üste 4. galibiyetini alırken, Kocaelispor ise bu sezonki 2. yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.
RAMS PARK'TA 38 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
İç sahadaki güçlü performansını koruyan Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı.
RAMS Park’ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında mağlup olan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana iç sahada oynadığı 38 karşılaşmada 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Cimbom, namağlup unvanıyla zirvedeki yerini koruyor.
"GALATASARAY KAZANMAYI HAK ETTİ"
Ahmet Çakar, kritik mücadeleyi köşesinde değerlendirdi. Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini belirten Çakar, öne çıkan noktaları şu sözlerle özetledi:
"Galatasaray çok pozisyon yakaladı, rakibi oynatmadı ve kaybettiği topları hızla geri kazandı. Şurası bir gerçek ki Türkiye'nin ofansif yönden en güçlü takımı Galatasaray."
"İlk defa 11'de izlediğimiz Deniz Gül iyi bir oyuncu; doğru yer alıyor ve rakiple iyi boğuşuyor. Leao da ilk yarının son bölümünde önemli pozisyonlar üretti."
"Abdülkerim'in uzaktan attığı şuta kadar mükemmel oynayan Kocaelispor kalecisi, yerden üzerine gelen topta mutlak bir hata yaparak golü yedi."
"Barış Alper hâlâ formsuz, bir türlü tatilden dönemedi."
"Atilla Karaoğlan başarılı bir maç çıkardı. Galatasaray'ın VAR incelemesiyle iptal edilen golünde karar doğruydu; kural gereği kaleci elini topun üzerine koyduğunda rakibin müdahalesi fauldür."
"Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonlarda da devam kararları yerindeydi."