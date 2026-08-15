Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte güvenlik bürokrasisi hızla harekete geçti. Bu doğrultuda, güvenlik birimlerinin örgütten ayrılan kişiler ve PKK'ya katılanların aileleriyle irtibat kurduğu belirtiliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) gözetiminde yürütüldüğü iddia edilen çalışmalarla, PKK mensuplarının Irak’ın kuzeyi ve Suriye’den silahlarıyla birlikte teslim olmaları hedefleniyor. Aktarılan bilgilere göre, Irak’ın kuzeyinde yaklaşık 3 bin 800 PKK’lı, Suriye’de ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 2 bin YPG mensubu bulunuyor. Bu kişilerin bir bölümü hakkında halihazırda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama ve daimi arama kararları bulunduğu ifade ediliyor.

İSTİHBARAT LİSTELERİ HAZIRLADI, AİLELERLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İstihbarat ve güvenlik birimlerinin, örgütün silahlı kadrosunda yer aldığı değerlendirilen kişiler için ayrı ayrı listeler hazırladığı öne sürülüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları bünyesinde görev yapan ikna ekipleri, hazırlanan bu listeler doğrultusunda çocukları örgüte katılan ailelerle iletişime geçiyor. Aileler emniyet veya jandarma birimlerine davet edilirken, il merkezine ulaşmakta zorluk çekenler ise evlerinde ziyaret ediliyor. Gerçekleştirilen bu görüşmelerde ailelere İmralı Süreci, meclisten geçen çerçeve düzenleme ve Türk Ceza Kanunu’ndaki etkin pişmanlık hükümleri hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

TESLİM OLMA SÜRECİ VE HABUR SINIR KAPISI PLANI

Yürütülen çalışmalarda, örgüt mensuplarının aileleriyle iletişime geçmesi durumunda güvenlik birimlerinin anında devreye girdiği ve teslim olma sürecinin nerede ve nasıl işleyeceğine dair bilgilendirme yaptığı belirtiliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'ye dönüşlerin Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sınırdan giriş yapan kişilerin ilk işlemlerinin Başverimli Jandarma Karakol Komutanlığında yapılacağı, haklarında yakalama kararı olanların ise adli süreçlerinin başlatılması için kararın verildiği ilin kolluk kuvvetlerine teslim edileceği iddia ediliyor.

ESKİ ÖRGÜT MENSUPLARIYLA DA İLETİŞİM KURULDU

Süreç kapsamında yalnızca mevcut üyelerle değil, örgütten ayrılanlarla da temas sağlandığı belirtiliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden oturma izni alarak Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Selahaddin’e bağlı yerleşim yerlerine yerleşen eski PKK mensuplarıyla iletişim kurulduğu öne sürülüyor. Bu kişilerin süreci aileleri ve güvenlik birimleri aracılığıyla yakından takip ettiği iddia ediliyor. Örgütten ayrılan bu grubun içerisinde, PKK yönetimiyle görüş ayrılığı yaşayarak bağlarını koparanların yanı sıra 60 yaşın üzerinde olan, yürümekte güçlük çeken veya ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişilerin de yer aldığı ifade ediliyor.