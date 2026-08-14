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Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında yayımladığı son videosunda PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özdil, örgütün silah envanterinin ve mühimmat miktarının kamuoyunca bilinip bilinmediğini sorgularken, "PKK silah bıraktı" demenin sanıldığı kadar kolay olmadığını savundu. Örgütün geçmişte kullandığı silah ve mühimmatların çeşitliliğine dikkat çeken Özdil, sürecin hukuki boyutuna ilişkin de çeşitli sorular yöneltti.

Özdil, "PKK'nın silah bıraktım demesi ya zannedildiği kadar kolay mı? Ben merak ediyorum. Mesela tık diye evet diyen bu evet diyen milletvekillerimiz PKK'nın silah envanterini biliyor mu?" diye konuştu.

"Kaleşnikovları var mesela. M16 varyantları var. Roket atarları var. Havan topları var. Mayınları var. C4'leri var. El bombaları var. Tank savar füzeleri var. Taşınabilir omuzdan atılan hava savunma sistemleri var." diyen Özdil şunları söyledi: "İnsansız hava araçları var, zırhlıları var. Nereden biliyoruz? Çatışmalarda ele geçiriyorlar. Oradan biliyoruz."

'ENVANTERİ BİLİYOR MUSUNUZ?'

Özdil şunları ifade etti:

"Depoları, mağaraları basılıyor. Oralarda ele geçiriliyor. Oradan biliyoruz. Peki bunlardan ne kadar var? Miktarını biliyor muyuz? PKK'nın silah envanterini biliyor muyuz?

Şimdi devletimiz mutlaka takip ediyordur da ben milletvekilleri ve bunların Yalaka gazetecilerine soruyorum. PKK'nın silah envanterini biliyor muyuz kardeşim? Neye evet düşse ya?

Bakın az önce anlattım. Victor Wood Kolombiyalı terör örgütüyle pazarlık yaptığını zannederken yakalandı. Nasıl bir pazarlık yapıyordu? Bakın tekrar söylüyorum. 100 adet karadan havaya fırlatılan füze, 5 ton plastik patlayıcı, 20.000 el bombası, 20.000 Kalşnikov 10 milyon mermi almak üzere el sıkıştı.

Ya tek partide bir kalemde böylesine devasa miktarları satıyordu bu Vict PKK'ya mesela yıllar içinde ne kadar silah ve mühimmat sattım tahmini olan var mı?

Üstelik söylüyorum. Victor But tek bir örnek. Kim bilir kaç Victor But'la iş tuttular. PKK silah bıraktı demek o kadar kolay mı ya?"

Özdil, "PKK silahlarının ve mühimmatların menşeleri ne mesela? Mesela Kaleşnikov kullanıyorlar. Biliyoruz. Dört ülkenin malları. Rus, Çin, Macaristan ve Bulgar malı Kaleşnikovlarla kullanıyorlar. Rus, İngiliz ve Amerikan malı keskin nişancı tüfekleri kullanıyorlar. Amerikan üretimi M16 kullanırlar. Tanksavar füzeleri yine Amerikan üretim. Ayrıca İsveç, Fransız ve Alman malı tanksavar füzeleri var. Yakalanıyor. Oradan biliyoruz." diye konuştu.

'TABANCALAR NEREDEN?'

Özdil'in Youtube yayınındaki ifadeleri şöyle devam etti:

"Mayınları ağırlıklı olarak nereden? İtalyan mı? İtalya'dan. Ayrıca Rus ve Alman malı mayın kullanıyorlar. Kullandıkları tabancalar mesela nereden? İtalyan, Belçika, Çek ve İspanyol.

Rus ve Çin malı omuzdan atılan roket atar kullanıyorlar. Amerikan malı, Rus malı, Alman malı el bombaları kullanıyorlar. C4 plastik patlayıcılar mesela ellerinde kaç ton var bilmiyoruz ama şurasını kesin olarak biliyoruz. Avrupa pazarından alıyorlar C4'leri. Başka nereden alıyorlar? Çin'den alıyorlar.

A4 tipi patlayıcıları var mesela. Kaç ton var bilmiyoruz ama neyi biliyoruz? Portekiz menşeli. Portekiz üretimi A4.

Şimdi açıkça görüldüğü üzere bu PKK'nın silah havuzu tek bir devlet tarafından doldurulmuyor. PKK'nın ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında bakın sayıyorum bunlardan başka Polonya malı var. Güney Kore malı var. Brezilya malı var. Yunan malı var. Suudi Arabistan malı var. Mısır malı var.

Şimdi sayın vekillerimiz gayet kolay evet dedi ama PKK silah bıraktı demek o kadar kolay mı ya?

Bakın başka ne deniyor bize? Deniyor ki silah bırakacaklar güzel serbest bırakılacaklar ona da tamam. 5 yıl içinde yeniden terör suçu işlemezlerse haklarındaki bütün cezalar, yargılama, soruşturmalar düşecek. Haklanacaklar, aramıza katılacaklar. Sıradan vatandaşlar gibi hayatlarını sürdürecekler.

Çok güzel. Peki bu iş o kadar kolay mı ya?"