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Cumhuriyet yazarı Gazeteci Barış Terkoğlu, “Dağdan inenler askere alınacak mı?” başlıklı yazısında, sürece ilişkin yasada askerlik konusunda açık bir düzenleme bulunmadığını belirterek, uzun yıllardır dağda bulunan veya Avrupa’da yaşayan ve askerlik yapmamış PKK mensuplarının Türkiye’ye dönmeleri halinde karşılaşacakları yükümlülüğü gündeme taşıdı.

'ZORLAYICI VE GERİ DÖNÜŞÜ ENGGELEYİCİ KONDUR'



Terkoğlu, PKK yöneticilerinden Remzi Kartal’ın yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Gelenlerin içerisinde askerlik yapan çok az insan var; dolayısıyla askerlik sorunu şu ana kadar hiç gündeme gelmedi. Çünkü uzun süredir dağda yer alan veya Avrupa’da bulunan, askerlik yapmamış bir PKK kadrosunun geri dönme koşulunda askere gitmesi zorlayıcı ve geri dönüşü engelleyen bir konudur" dediğini aktardı.





Barış Terkoğlu, eski asker ve hukukçu Ümit Ercan, uzun süre cezaevinde kalan kişilerin askerlik yükümlülüğü konusunda geçmişte farklı uygulamaların tartışıldığını, cezaevinden çıkanların askerlik şubesine sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildiğini ve bazı kişilere psikiyatri değerlendirmesi sonucunda “askerliğe elverişli değildir” raporu verildiğini anlattı.



'HENÜZ YASA AŞAMASINA GELMEDİ'

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok ise sağlık engeli bulunmayan Türk vatandaşı erkeklerin askerlik yükümlülüğünün sürdüğünü belirterek, geçmişte sahte sağlık raporlarına yönelik soruşturmalara ve PKK mensubu Nurettin Demirtaş’ın bu kapsamda yeniden muayeneye gönderilerek askerlik yaptırılmasına ilişkin örneği hatırlattı. Üçok ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın, belli bir süre hapis yatan kişilerin askerlik hizmetini TSK yerine kamu kurumlarında silahsız kamu görevi şeklinde yerine getirmesine yönelik bir teklif hazırladığını, ancak bu teklifin henüz yasa aşamasına gelmediğini söyledi.





Terkoğlu yazısına şu ifadelerle nokta koydu;

''Sonuç olarak...

Ülkeyi demokratikleştirip, hukuk devletine dönüştürüp, mevcut anayasadaki hakların kullanımının önündeki engelleri kaldırıp sorunlarımızı çözmek yerine... Vekiller “belki sonu iyi olur” diyerek, hazırladıkları komisyon raporunu bile inkâr ederek, “yetmez ama evet” niyetiyle el kaldırdılar. Sonunda 32 yıl önceki eski milletvekili bugünkü PKK yöneticisi Kartal’ın “yasa yaparken bunu düşünmediniz mi” dediği noktaya geldiler. Meclissiz Meclis’in dağdan bile görünen hali böyle!

Özgürlük, mecbur kaldığımızı değil istediğimizi seçebilme imkânının olduğu yerde başlar.''







Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi