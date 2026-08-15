Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor

4 YILDIR İHRACATINI YAPIYOR

Haşlak, Bayburt'ta kadınların yetiştirdiği tarhuna yöneldiklerini belirterek, "Ben sadece bu ürünün sesi olmaya çalıştım. Üretimden işlemeye, tarladan paketlemeye kadar her aşamada kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz ve onların emeğini görünür kılıyoruz. Güzel işler yaptık. Son 4 senedir tarhunun ihracatını yapıyoruz. Köylerimizdeki ve komşu köylerdeki üreticilerle birlikte çalışıyoruz.