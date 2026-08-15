Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor

Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor

İstanbul'un stresinden köy hayatına dönen Feryal Haşlak, Bayburt'ta tarhun üretimine yöneldi. Kadınlarla birlikte üretim yapan Haşlak, yüksek getirili ürününü dört yıldır ihraç ederek örnek oluyor ve boş arazileri ekonomiye kazandırıyor.

Kaynak: AA
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Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor - Resim: 1

İstanbul'daki şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak amacıyla ailesiyle Bayburt'un Yedigözeler köyüne taşınan Feryal Haşlak, tarhun yetiştirerek ekonomiye katkı sağlıyor. Üretim önemli bir gelir kapısı oluşturuyor.

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Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor - Resim: 2

Bartınlı Feryal Haşlak, İbrahim Haşlak ile evlendikten sonra İstanbul'a yerleşti. Haşlak çifti, uzun yıllar kentte gıda toptancılığı yaptıktan sonra 8 yıl önce köye dönme kararı aldı.

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Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor - Resim: 3

Aile, İbrahim Haşlak'ın baba ocağı olan merkeze bağlı Yedigözeler köyüne yerleşerek ata yadigarı arazileri değerlendirmek için çalışmalara başladı.

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Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor - Resim: 4

Feryal Haşlak, köye yerleştiği ilk yıllarda hobi amacıyla sebze yetiştirmeye başladığını anlattı.

Yaklaşık 20 dönümlük atıl arazilerini değerlendirmek istediğini ifade eden Haşlak, çiftçilik konusunda köydeki akraba ve komşularından destek ve bilgi aldığını belirtti.

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Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor - Resim: 5

4 YILDIR İHRACATINI YAPIYOR

Haşlak, Bayburt'ta kadınların yetiştirdiği tarhuna yöneldiklerini belirterek, "Ben sadece bu ürünün sesi olmaya çalıştım. Üretimden işlemeye, tarladan paketlemeye kadar her aşamada kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz ve onların emeğini görünür kılıyoruz. Güzel işler yaptık. Son 4 senedir tarhunun ihracatını yapıyoruz. Köylerimizdeki ve komşu köylerdeki üreticilerle birlikte çalışıyoruz.

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Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor - Resim: 6

Gençlerimizin köylerindeki boş arazileri değerlendirmesi için örnek olmaya çalışıyorum. Köyünde üretim yapmak isteyen kadınlara da 'gidip başkasının yanında çalışmak yerine kendi üretiminizi yapın' diyorum" ifadesini kullandı.

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Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor - Resim: 7

KİLOSU 2 BİN TL'Yİ BULUYOR

Haşlak, tarhunun kazancı yüksek bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Dönüm başına yılda ortalama 150-200 kilogram kuru ürün alıyoruz.

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Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor - Resim: 8

Kilogramını geçen yıl 500-550 liradan toptan sattık, perakendede 1000 ila 2 bin lirayı buluyor. Yılda 3 hasat alınabiliyor" diye konuştu.

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