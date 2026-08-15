Küresel sıcaklık yükselişlerinin kritik eşikleri zorlaması ve karbon salımını sıfırlama hedeflerinin ötesine geçilmesi, teknoloji dünyasını pasif önlemlerden aktif müdahalelere yöneltti.
Aylık 860 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar: Detaylar ortaya çıktı
Küresel iklim krizine karşı yapay müdahaleler ve dev karbon yakalama tesisleriyle savunma hattı oluşturan "İklim Restorasyon Mühendisliği", aylık 860 bin TL'yi aşan kazancıyla geleceğin en kritik mesleği haline geliyor. Peki bu mesleğe nasıl sahip olunur? İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Atmosferdeki fazla karbonu doğrudan çeken devasa tesislerin kurulması, okyanus asitlenmesinin yapay yöntemlerle dengelenmesi ve tahrip olan mikroklimaların geo-mühendislik teknikleriyle onarılması için İklim Restorasyon Mühendisliği dönemi başladı.
Birleşmiş Milletler destekli yeşil fonlar, uluslararası karbon kredisi pazarları ve büyük ölçekli sürdürülebilirlik projeleri tarafından finanse edilen bu uzmanlar, küresel ölçekte aylık 9.000 ile 18.000 dolar (yaklaşık 430.000 TL – 860.000 TL+) arasında değişen yüksek maaş paketleriyle istihdam ediliyor.
İKLİM RESTORASYON MÜHENDİSİ NE İŞ YAPAR?
Bu uzmanlar, küresel veya bölgesel ölçekte iklim dengesini bozan etkenleri geriye döndürmek için teknolojik çözümler tasarlar. Doğrudan havadan karbon yakalama (DAC) tesislerinin kurulumunu yönetmek, bulut tohumlama ve güneş radyasyonu yönetimi gibi geo-mühendislik projelerini yürütmek temel sorumlulukları arasındadır.
Aynı zamanda çölleşen alanların toprağını biyoteknolojik yöntemlerle tekrar verimli hale getirmek ve okyanus ekosistemlerine mineraller takviye ederek doğal karbon yutaklarını canlandırmak gibi kritik operasyonları üstlenirler.
BU MESLEĞE NASIL SAHİP OLUNUR?
İklim Restorasyon Mühendisi olmak için Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği veya Jeoloji gibi temel disiplinlerde lisans eğitimi almak ilk adımdır.
Daha sonra iklim bilimi, karbon yakalama-depolama (CCS) teknolojileri veya ekolojik mühendislik alanlarında uzmanlaşmak gerekir. Yeşil teknoloji girişimlerinde deneyim kazanmak, uluslararası çevre fonlarının geo-mühendislik projelerine katılmak ve büyük ölçekli veri analizi araçlarına hakim olmak bu alanda öncü uzmanlar arasında yer almayı sağlar.