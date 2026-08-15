Aylık 860 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar: Detaylar ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler destekli yeşil fonlar, uluslararası karbon kredisi pazarları ve büyük ölçekli sürdürülebilirlik projeleri tarafından finanse edilen bu uzmanlar, küresel ölçekte aylık 9.000 ile 18.000 dolar (yaklaşık 430.000 TL – 860.000 TL+) arasında değişen yüksek maaş paketleriyle istihdam ediliyor.