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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji, 15 Ağustos Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken; şiddetli rüzgar ve yerel kuvvetli sağanak yağışlar için uyarılar geldi.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusu ile Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 2

Yağışların; Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 4

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ardahan çevreleri ile Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 6

KUVVETLİ RÜZGAR UYARIS

Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 7

(06:00 - 12:00): Doğu ve Akdeniz'de Sağanak Başlıyor
Günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin), Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri (Erzincan, Erzurum) ve Doğu Akdeniz’de (Kahramanmaraş, Adana, Hatay) yerel gökgürültülü sağanak yağışlar geçiş gösteriyor. Denizli çevresinde de yerel yağışlar gözlemleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 8

(12:00 - 18:00): İki Bölge İçin "Kuvvetli Yağış" Alarmı!
Günün en kritik saat diliminde yağışlar iki ana bölgede şiddetini artırıyor:

İç Ege ve Batı Akdeniz: Denizli, Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri, Kütahya ve Afyonkarahisar hattında yağışların kuvvetli gökgürültülü sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz: Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.
Ayrıca Kırklareli, Sivas, Malatya ve Erzincan çevrelerinde de sağanak geçişleri devam ederken, fırtına boyutundaki rüzgarlar Ege ve Doğu Anadolu genelinde etkisini sürdürecek.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 9

(18:00 - 24:00): Yağışlar Etkisini Azaltıyor
Akşam saatleriyle birlikte İç Ege ve Batı Akdeniz’deki kuvvetli yağışlar yerini daha hafif yerel sağanaklara bırakıyor. Doğu Akdeniz hattı, Sivas çevresi ile Rize ve Artvin kıyılarında gökgürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinde de sürecek. Marmara ve Ege’de kuzeyli rüzgarlar sert esmeye devam edecek.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 10

(00:00 - 06:00): Karadeniz ve Doğu Anadolu’da Gece Yağmurları
Gece boyunca Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ile Erzurum, Erzincan, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gökgürültülü sağanak geçişlerinin süreceği tahmin ediliyor. Yurdun batı ve iç kesimlerinde ise rüzgarın hızını kesmesiyle birlikte parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 11

15 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 12

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 13

BURSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 14

EGE

Az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 15


DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu , zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 16

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 17

ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 18

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 19

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, il merkezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 20

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçecek.

BOLU °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 21

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 22

AMASYA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 23

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 24

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 25

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 26

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 27

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 28

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 29

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 30

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı kuzeybatıdan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 31

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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