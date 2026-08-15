Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti

Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti

Gazeteci Aytunç Erkin, Research İstanbul'un 11 sayfalık "AK Parti’den Uzaklaşan Seçmenin Profili" araştırmasını köşesine taşıdı. 2023'den bu yana AK Parti'den uzaklaşan seçmen oranı dikkat çekti.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 1

13 bin 770 kişiye 5 soru soruldu ve AK Parti'den uzaklaşan seçmen profili analiz edildi.

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 2

1- Oy tercihi 2023’te hangi partiye oy verdiniz; bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın performansını 1-10 arası puanlayın.

3- Türkiye ekonomisinin bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

4- Önümüzdeki bir yılda Türkiye ekonomisi nasıl olacak?

5- Geçen ay geliriniz giderlerinizi karşıladı mı?

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 3

Araştırma sonuçlarına göre 2023'te AK Parti'ye oy vermiş seçmenin yüzde 35'i AK Parti'den uzaklaşmış durumda.

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 4

Sadıkların oranı yüzde 65. Başka parti diyenler yüzde 12, kararsız yüzde 12… Yüzde 11 sandığa gitmiyor. Yani yüzde 35 AKP’den kopmuş!

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 5

Aytunç Erkin'e göre; “Uzaklaşan seçmen demografik olarak ayrışmıyor. Uzaklaşmayı yakınlık ve ekonomi belirliyor. Yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek uzaklaşan seçmeni pek ayırt etmiyor. Ayrımı yapan iki şey; kişinin ekonomik sıkıntısı ve Erdoğan’a verdiği puan. Demografi tek başına uzaklaşmayı açıklamıyor: Her grupta uzaklaşma oranı yüzde 26-39.”

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 6

Uzaklaşanların yüzde 71’i Erdoğan’dan kopmuş

AKP’den “uzaklaşanlar” ve “sadık kalanlar üzerinden” baktığımızda.

İktidardan uzaklaşanların yüzde 79’u “Ülke ekonomisini ‘kötü’ görüyor”.

Yüzde 57’si gelecek yılın daha kötü olacağını söylüyor.

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 7

Geçen ay geçinemeyenlerin oranı yüzde 63. Yine uzaklaşanların yüzde 63’ünün ekonomik sıkıntıda olduğunu görüyoruz ve yüzde 71’i de Erdoğan’dan soğumuş.

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 8

Kararsızlar en yumuşak ve kazanılabilir grup

Peki Erdoğan ve arkadaşları kendisinden kopan seçmeni kazanabilir mi? Can Selçuki’nin araştırmasında şu tespit var: “Kararsızlar en yumuşak, geri kazanılabilir grup.”

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 9

Uzaklaşanların yüzde 35.1’i başka partiye gitmiş ve Erdoğan’a 10 üzerinden 4.1 veren seçmen kitlesi. Bunların yüzde 66’sı geçinemediğini ifade etmiş.

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 10

Uzaklaşanların yüzde 34’ü kararsız ve Erdoğan’a 10 üzerinden 6.4 veriyor. Yüzde 57’si de geçinemediklerini belirtiyor.

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 11

Uzaklaşanların yüzde 31’i oy kullanmayacak. Erdoğan’a verdikleri oy yüzde 4.7 ve yüzde 68’i geçinemiyor.

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 12

“Uzaklaşan seçmen; ekonomik olarak zorlanan ve Tayyip Erdoğan’a soğumuş seçmen. Tablo 2025-2026 boyunca istikrarlı: Kopuş oranı yüzde 33.9’dan yüzde 35.4’e sınırlı bir artış; ekonomik sıkıntı ve Erdoğan değerlendirmesi neredeyse sabit.”

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 13

Evet, 2028’de yapılacak seçimlerde AKP’nin ve Erdoğan’ın kazanması için “kararsızları” yani ekonomik olarak zor durumda olanların sorunlarını çözmesi gerekiyor.

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Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti - Resim: 14

Tam tersi; muhalefetin de “ekonomiyi ben düzeltirim” güvenini vermesi şart.

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