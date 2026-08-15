13 bin 770 kişiye 5 soru soruldu ve AK Parti'den uzaklaşan seçmen profili analiz edildi.
Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti
Gazeteci Aytunç Erkin, Research İstanbul'un 11 sayfalık "AK Parti’den Uzaklaşan Seçmenin Profili" araştırmasını köşesine taşıdı. 2023'den bu yana AK Parti'den uzaklaşan seçmen oranı dikkat çekti.Yunus Arıkan
1- Oy tercihi 2023’te hangi partiye oy verdiniz; bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın performansını 1-10 arası puanlayın.
3- Türkiye ekonomisinin bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4- Önümüzdeki bir yılda Türkiye ekonomisi nasıl olacak?
5- Geçen ay geliriniz giderlerinizi karşıladı mı?
Araştırma sonuçlarına göre 2023'te AK Parti'ye oy vermiş seçmenin yüzde 35'i AK Parti'den uzaklaşmış durumda.
Sadıkların oranı yüzde 65. Başka parti diyenler yüzde 12, kararsız yüzde 12… Yüzde 11 sandığa gitmiyor. Yani yüzde 35 AKP’den kopmuş!
Aytunç Erkin'e göre; “Uzaklaşan seçmen demografik olarak ayrışmıyor. Uzaklaşmayı yakınlık ve ekonomi belirliyor. Yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek uzaklaşan seçmeni pek ayırt etmiyor. Ayrımı yapan iki şey; kişinin ekonomik sıkıntısı ve Erdoğan’a verdiği puan. Demografi tek başına uzaklaşmayı açıklamıyor: Her grupta uzaklaşma oranı yüzde 26-39.”
Uzaklaşanların yüzde 71’i Erdoğan’dan kopmuş
AKP’den “uzaklaşanlar” ve “sadık kalanlar üzerinden” baktığımızda.
İktidardan uzaklaşanların yüzde 79’u “Ülke ekonomisini ‘kötü’ görüyor”.
Yüzde 57’si gelecek yılın daha kötü olacağını söylüyor.
Geçen ay geçinemeyenlerin oranı yüzde 63. Yine uzaklaşanların yüzde 63’ünün ekonomik sıkıntıda olduğunu görüyoruz ve yüzde 71’i de Erdoğan’dan soğumuş.
Kararsızlar en yumuşak ve kazanılabilir grup
Peki Erdoğan ve arkadaşları kendisinden kopan seçmeni kazanabilir mi? Can Selçuki’nin araştırmasında şu tespit var: “Kararsızlar en yumuşak, geri kazanılabilir grup.”
Uzaklaşanların yüzde 35.1’i başka partiye gitmiş ve Erdoğan’a 10 üzerinden 4.1 veren seçmen kitlesi. Bunların yüzde 66’sı geçinemediğini ifade etmiş.
Uzaklaşanların yüzde 34’ü kararsız ve Erdoğan’a 10 üzerinden 6.4 veriyor. Yüzde 57’si de geçinemediklerini belirtiyor.
Uzaklaşanların yüzde 31’i oy kullanmayacak. Erdoğan’a verdikleri oy yüzde 4.7 ve yüzde 68’i geçinemiyor.
“Uzaklaşan seçmen; ekonomik olarak zorlanan ve Tayyip Erdoğan’a soğumuş seçmen. Tablo 2025-2026 boyunca istikrarlı: Kopuş oranı yüzde 33.9’dan yüzde 35.4’e sınırlı bir artış; ekonomik sıkıntı ve Erdoğan değerlendirmesi neredeyse sabit.”
Evet, 2028’de yapılacak seçimlerde AKP’nin ve Erdoğan’ın kazanması için “kararsızları” yani ekonomik olarak zor durumda olanların sorunlarını çözmesi gerekiyor.
Tam tersi; muhalefetin de “ekonomiyi ben düzeltirim” güvenini vermesi şart.