Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket: AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'dan vazgeçti

Aytunç Erkin'e göre; “Uzaklaşan seçmen demografik olarak ayrışmıyor. Uzaklaşmayı yakınlık ve ekonomi belirliyor. Yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek uzaklaşan seçmeni pek ayırt etmiyor. Ayrımı yapan iki şey; kişinin ekonomik sıkıntısı ve Erdoğan’a verdiği puan. Demografi tek başına uzaklaşmayı açıklamıyor: Her grupta uzaklaşma oranı yüzde 26-39.”