PKK'lılara af çıkartan ve bütünleşme adı altında siyaset yolu açan çerçeve yasa TBMM'den geçti. Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye kötü haber sandıktan geldi.
Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber
Türkiye, çerçeve yasanın TBMM'de onaylanmasını konuşurken, Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP'nin oyları baraj altına çakıldı. Ankara Araştırma'nın Temmuz ayı anketinde MHP %7'lik seçim barajını aşamadı.Aykut Metehan
ANKAR Temmuz ayı anketinde 28 İl, 57 İlçe, 141 Mahalle 2004 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.
Katılımcılara "Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
2023 Genel Seçimlerinde %10.07 oy alan MHP, Ekim 2024'ten bu yana sürdürdüğü çözüm süreci politikasıyla birlikte barajı geçemez duruma geldi.
ANKAR'ın son anketinde MHP sadece %6,9 oy alabildi.
İşte ANKAR'ın araştırma sonuçları
Anahtar Parti: %3,2
Zafer Partisi: %3,7
CHP: %4
İYİ Parti: %4,5
MHP: %6,9
DEM Parti: %7,6
AK Parti: %29,4
YENİ Parti: %34,8
Bu anket sonuçlarına göre MHP, 2023 genel sonuçlarına kıyasla %3,17 oranında oy kaybı yaşadığı.