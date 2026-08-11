Yeniçağ Gazetesi
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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber

Türkiye, çerçeve yasanın TBMM'de onaylanmasını konuşurken, Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP'nin oyları baraj altına çakıldı. Ankara Araştırma'nın Temmuz ayı anketinde MHP %7'lik seçim barajını aşamadı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 1

PKK'lılara af çıkartan ve bütünleşme adı altında siyaset yolu açan çerçeve yasa TBMM'den geçti. Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye kötü haber sandıktan geldi.

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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 2

ANKAR Temmuz ayı anketinde 28 İl, 57 İlçe, 141 Mahalle 2004 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

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Katılımcılara "Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 4

2023 Genel Seçimlerinde %10.07 oy alan MHP, Ekim 2024'ten bu yana sürdürdüğü çözüm süreci politikasıyla birlikte barajı geçemez duruma geldi.

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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 5

ANKAR'ın son anketinde MHP sadece %6,9 oy alabildi.

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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 6

İşte ANKAR'ın araştırma sonuçları

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Anahtar Parti: %3,2

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Zafer Partisi: %3,7

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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 9

CHP: %4

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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 10

İYİ Parti: %4,5

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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 11

MHP: %6,9

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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 12

DEM Parti: %7,6

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AK Parti: %29,4

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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 14

YENİ Parti: %34,8

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Çözüm sürecinde mutlu sona ulaşan Bahçeli'ye sandıktan kötü haber - Resim: 15

Bu anket sonuçlarına göre MHP, 2023 genel sonuçlarına kıyasla %3,17 oranında oy kaybı yaşadığı.

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