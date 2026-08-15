Yeniçağ Gazetesi
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En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar…

Gıda güvenliği uzmanları, tüketicilerin merakla beklediği "en güvenilir dana eti" kriterlerini açıkladı. İzlenebilir soğuk zincir, dengeli mermerleşme ve veteriner onaylı yerli besinin öne çıktığı değerlendirmede, doğru et seçiminin püf noktaları ile sağlığınızı koruyacak detaylar paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar… - Resim: 1

Gıda güvenliği ve doğru beslenme konularının sıklıkla tartışıldığı son zamanda, uzmanlar ve gıda araştırmacıları "en güvenilir ve kaliteli dana eti"ne dair kriterleri yeniden belirledi.

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En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar… - Resim: 2

Gerçekleştirilen değerlendirmelere ve gastronomi uzmanlarının analizlerine göre, tüketici açısından en güvenilir dana eti; yerli üretim, mermerleşme (yağ dağılımı) oranı dengeli ve izlenebilir soğuk zincir süreçlerinden geçen etler olarak öne çıkıyor.

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En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar… - Resim: 3

GÜVENİLİRLİKTE İLK KRİTER

Gıda uzmanları, taze ve güvenilir dana etinin rengi ile dokusundan anlaşılabileceğini ifade ediyor. Doğal ve dengeli yemle beslenen danalardan elde edilen etlerde, kas dokusu arasına kılcal çizgiler halinde dağılmış yağ katmanları (mermerleşme) dikkat çekiyor.

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En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar… - Resim: 4

Uzmanlar, lif yapısı sıkı, canlı parlak kırmızı renge sahip ve dokunulduğunda esnekliğini koruyan etlerin hem besin değeri hem de hijyen açısından en üst sırada yer aldığını vurguluyor.

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En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar… - Resim: 5

IRK STANDARTLARINDA PİEDMONTESE VE YERLİ IRKLAR ÖNE ÇIKIYOR

Küresel çaptaki kalite parametreleri incelendiğinde, düşük doymuş yağ oranı ve yüksek protein verimliliğiyle Piedmontese ve benzeri etçi dana ırkları en nitelikli et kaynakları arasında gösteriliyor. Türkiye ölçeğinde ise veteriner kontrolleri altında yetiştirilen, izlenebilir küpe sistemine sahip yerli besiler güvenilirlik bakımından tüketiciye en büyük güvenceyi sunuyor.

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En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar… - Resim: 6

TÜKETİCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 3 TEMEL DETAY

İzlenebilirlik ve Belgeleme: Satın alınan etin kesimhane raporları, veteriner kontrol onayları ve ambalaj üzerindeki parti/lot numaraları etin kaynağını doğruluyor.

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En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar… - Resim: 7

Soğuk Zincir: İşlenme aşamasından tezgaha gelene kadar +4 °C sınırında tutulan etler, mikroorganizma üreme riskine karşı en güvenli kategoride yer alıyor.

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En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar… - Resim: 8

Fiziksel Görünüm: Koyu morarma yapmamış, yüzeyinde yapışkan/sıvılaşmış tabaka bulunmayan ve nötr tazelik kokusuna sahip ürünler tercih edilmeli.

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En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar… - Resim: 9

Piyasadaki taklit ve tağşiş risklerine karşı uzmanlar; ambalajsız, kaynağı belirsiz veya gereğinden fazla ucuz fiyata sunulan kıyma ve parça et ürünlerinden uzak durulması gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

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