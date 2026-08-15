En güvenilir dana eti belli oldu: İşte detaylar…

Gerçekleştirilen değerlendirmelere ve gastronomi uzmanlarının analizlerine göre, tüketici açısından en güvenilir dana eti; yerli üretim, mermerleşme (yağ dağılımı) oranı dengeli ve izlenebilir soğuk zincir süreçlerinden geçen etler olarak öne çıkıyor.