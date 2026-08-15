Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı

Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı

Nitelikli iş gücü açığını kapatmak için yeni adımlar atan Almanya daha fazla çalışanın ülkeye gelmesinin önünü açmaya hazırlanıyor. Yeni süreç kapsamında farklı sektörlerde binlerce kişiye istihdam kapısı açılması amaçlanıyor.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı - Resim: 1

Nitelikli iş gücü açığını kapatmak için düğmeye basan Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, gözünü Hindistan’a çevirdi.

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Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı - Resim: 2

Genç ve geniş iş gücü potansiyeliyle öne çıkan Hindistan’dan binlerce çalışanın ülkeye kabul edilmesi hedefleniyor.

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Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı - Resim: 3

Gelişmekte olan bu süreç, özellikle personel eksikliğinin kriz seviyesine ulaştığı kritik sektörlerde göç ve çalışma prosedürlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor

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Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı - Resim: 4

Hangi Sektörlerde Personel Alınacak?

Almanya hükümetinin, sanayi ve hizmet sektörlerindeki sıkıntıları aşmak adına başlattığı bu hamlede öne çıkan meslek grupları şunlar:

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Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı - Resim: 5

Sağlık Sektörü:

Hastane ve bakım hizmetlerindeki personel açığını kapatmak.

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Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı - Resim: 6

Bilişim ve Teknoloji:

IT ve yazılım alanında uzman ihtiyacını karşılamak.

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Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı - Resim: 7

Mühendislik ve Teknik Meslekler: Sanayi ve üretim bandındaki teknik kadroyu güçlendirmek.

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Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı - Resim: 8

Yaşlanan Nüfus Ve Büyüyen İş Gücü Açığı

Uzman değerlendirmelerine göre, Almanya'daki yaşlanan nüfus ve buna bağlı olarak azalan iş gücü özellikle teknik sahalarda ciddi bir boşluk yaratıyor.

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Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı - Resim: 9

Ülkenin ekonomik faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi adına dışarıdan işçi alım politikalarını genişlettiği vurgulanıyor.

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Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı - Resim: 10

İki ülke arasında yürütülen iş birliği çalışmalarının, yurt dışında çalışmayı hedefleyenler için yeni kapsayıcı fırsatlar doğurabileceği ve Almanya’nın ilerleyen süreçte farklı ülkelerle de benzer anlaşmalar imzalayabileceği ifade ediliyor.

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