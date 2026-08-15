Nitelikli iş gücü açığını kapatmak için düğmeye basan Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, gözünü Hindistan’a çevirdi.
Almanya binlerce işçi alımı yapacak: Yeni süreç başladı
Nitelikli iş gücü açığını kapatmak için yeni adımlar atan Almanya daha fazla çalışanın ülkeye gelmesinin önünü açmaya hazırlanıyor. Yeni süreç kapsamında farklı sektörlerde binlerce kişiye istihdam kapısı açılması amaçlanıyor.Cemile Kurel
Genç ve geniş iş gücü potansiyeliyle öne çıkan Hindistan’dan binlerce çalışanın ülkeye kabul edilmesi hedefleniyor.
Gelişmekte olan bu süreç, özellikle personel eksikliğinin kriz seviyesine ulaştığı kritik sektörlerde göç ve çalışma prosedürlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor
Hangi Sektörlerde Personel Alınacak?
Almanya hükümetinin, sanayi ve hizmet sektörlerindeki sıkıntıları aşmak adına başlattığı bu hamlede öne çıkan meslek grupları şunlar:
Sağlık Sektörü:
Hastane ve bakım hizmetlerindeki personel açığını kapatmak.
Bilişim ve Teknoloji:
IT ve yazılım alanında uzman ihtiyacını karşılamak.
Mühendislik ve Teknik Meslekler: Sanayi ve üretim bandındaki teknik kadroyu güçlendirmek.
Yaşlanan Nüfus Ve Büyüyen İş Gücü Açığı
Uzman değerlendirmelerine göre, Almanya'daki yaşlanan nüfus ve buna bağlı olarak azalan iş gücü özellikle teknik sahalarda ciddi bir boşluk yaratıyor.
Ülkenin ekonomik faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi adına dışarıdan işçi alım politikalarını genişlettiği vurgulanıyor.
İki ülke arasında yürütülen iş birliği çalışmalarının, yurt dışında çalışmayı hedefleyenler için yeni kapsayıcı fırsatlar doğurabileceği ve Almanya’nın ilerleyen süreçte farklı ülkelerle de benzer anlaşmalar imzalayabileceği ifade ediliyor.