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15 Ağustos Cumartesi sabahı hem Marmara Bölgesi hem de Ege Denizi güne peş peşe meydana gelen depremlerle uyandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika verilerine göre, önce Bursa’da ardından Ege Denizi’nde sarsıntılar kaydedildi.

Marmara Güne Depremle Başladı: Bursa 3.4 ile Sallandı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.42'de merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 13.35 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Bursa kent merkezinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Hafta sonuna sarsıntıyla başlayan vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşarken, ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Yerel birimler ve AFAD ekipleri tedbir amaçlı inceleme başlattı.

Ege Denizi'nde peş peşe 3 sarsıntı: Marmara'daki depremin ardından Ege Denizi de hareketlendi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege'de 12 dakika içinde üç ayrı sarsıntı kaydedildi:

08.14: İlk deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlksel olarak 3.5 büyüklüğünde duyurulan sarsıntı, daha sonra Kandilli tarafından 3.3 olarak revize edildi.

08.20: İlk sarsıntıdan 6 dakika sonra yerin 11.9 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

08.26: İkinci depremden 6 dakika sonra ise yerin 13.6 kilometre altında 1.7 büyüklüğünde üçüncü sarsıntı kayıtlara geçti.