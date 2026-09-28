12 yaşında yaşadığı felaket kaderini değiştirdi: Şimdi kadınlara umut oluyor

Bir çift küpe için çalışmaya başlamıştı

Çok istediği bir çift altın küpeyi alabilmek için köylerde gündelik işçi olarak çalışan Koçuk, tarlada çalıştığı sırada biçerdöver makinesinin içine düştü. Ağır yaralanan küçük kız ölümden döndü.