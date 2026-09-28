12 yaşında hayatı değişti
Bursa’da yaşayan 51 yaşındaki Asiye Koçuk’un hayatı, henüz 12 yaşındayken geçirdiği feci iş kazasıyla tamamen değişti. Küçük yaşta yaşadığı bu olay, yıllar sonra başkalarına umut olacağı bir yolculuğun da başlangıcı oldu.
12 yaşında yaşadığı felaket kaderini değiştirdi: Şimdi kadınlara umut oluyor
Henüz çocukken geçirdiği korkunç kazanın izlerini yıllarca taşıdı. Aynaya baktığı o gün yaşadığı yıkım, yıllar sonra başkalarına umut olan bir hikâyeye dönüştü. Asiye Koçuk, bugün hazırladığı peruklarla özellikle kanser tedavisi gören kadınların yüzünü güldürüyor.Kaynak: İHA
12 yaşında hayatı değişti
Bir çift küpe için çalışmaya başlamıştı
Çok istediği bir çift altın küpeyi alabilmek için köylerde gündelik işçi olarak çalışan Koçuk, tarlada çalıştığı sırada biçerdöver makinesinin içine düştü. Ağır yaralanan küçük kız ölümden döndü.
Üç buçuk yıl süren tedavi
Kazanın ardından yaklaşık üç buçuk yıl hastanede tedavi gören Koçuk, hayata tutunmayı başardı. Ancak kazada kulaklarını ve saçlarının tamamını kaybetti.
Aynaya gizlice baktığında dünyası yıkıldı
Tedavisi sürerken bir gün gizlice aynaya bakan Koçuk, saçlarının ve kulaklarının olmadığını ilk kez gördü. Yaşadığı büyük yıkımın etkisinden uzun yıllar kurtulamadığını anlattı.
Peruk almak isterken mesleğini buldu
18 yaşına geldiğinde kendisine peruk alabilmek için para biriktiren Koçuk, gittiği perukçuda çırak olarak çalışmaya başladı. O gün attığı adım, 34 yıldır sürdüreceği mesleğinin kapısını açtı.
Okulu bitiremedi ama uluslararası ödüller kazandı
Ailevi nedenlerle ilkokulu tamamlayamayan Koçuk, peruk tasarımında yıllar içinde kendisini geliştirdi. Fransa ve Ukrayna’daki yarışmalardan tasarım ödülleriyle döndü.
Yaşadığı acıyı başkaları yaşamasın istedi
Saçlarını kaybetmenin ne anlama geldiğini çok iyi bilen Koçuk, özellikle kanser tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden kadınlara destek olmaya başladı.
Maddi imkânı olmayanlara ücretsiz gönderiyor
Türkiye’nin farklı noktalarındaki kadın ve genç kızlara peruk gönderen Koçuk, maddi durumu yeterli olmayan kanser hastalarından ücret almıyor. Onların mutluluğunun kendisine güç verdiğini söylüyor.
“Saçı okşar gibi hazırlıyorum”
Gerçek saç kullanarak hazırladığı peruklara büyük özen gösteren Koçuk, bağışlayacağı her peruğu “saçı okşar gibi” hazırladığını belirtiyor. Çünkü yaptığı peruğun bir kadına yeniden özgüven kazandıracağını biliyor.
Acısını başkalarının mutluluğuna dönüştürdü
Çocukken dışlanan ve kendisiyle dalga geçilen Asiye Koçuk, bugün yaşadıklarını geride bırakıp başka insanların yüzündeki mutluluğa odaklanıyor. Hayatındaki dönüşümü ise şu sözlerle özetliyor: “Allah benden gümüşümü aldı, bana sonsuz bir pırlanta hediye etti.”