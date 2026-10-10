Kaynak: Diğer

Makyajını çıkarmaya dahi zaman bulamadığını belirten oyuncu, peş peşe gelen programları nedeniyle yaşadığı uykusuzluğu takipçileriyle paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı.

YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSUNU ANLATTI

İzmir'de sahne aldığı tiyatro oyununun ardından yoğun bir programa yetişmeye çalışan Pelin Akil, gece geç saatlerde çektiği videoda yaşadığı yorgunluğu dile getirdi. Sabah saatlerinde uçakla seyahat edeceğini belirten oyuncu, öğle vakitlerinde de okuma provasına katılması gerektiğini anlattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde uykusunun iyice bastırdığını ifade eden Akil, tiyatro oyununun ardından yaşadığı adrenalinin henüz geçmediğini söyledi. Birkaç saat içinde hem yolculuk yapması hem de provaya yetişmesi gerektiğini belirten oyuncu, programını nasıl tamamlayacağını düşündüğünü aktardı.

Pelin Akil, paylaşımında, “Şu anda saat sabaha karşı 4 civarında ve gözlerimi açık tutmakta zorlanıyorum. Yarın sabah uçağa bineceğim. Oyunun heyecanını hâlâ üzerimden atamadım. İzmir'deyiz; saat 10.40'ta uçuşum var, öğlen 12'de de okuma provası başlayacak. Bütün bunların üstesinden nasıl geleceğimi gerçekten bilmiyorum” dedi.

Yoğun geçen günün ardından çocuklarıyla buluşmayı beklediğini de anlatan oyuncu, ertesi akşam dinlenerek kızlarına sarılmak istediğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Pelin Akil'in yayımladığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı takipçiler oyuncunun yüzündeki yorgunluğa dikkat çekerken bazı kullanıcılar ise videodaki görünümü hakkında yorumlarda bulundu.

Paylaşımın altına, “Boşandıktan sonra sapıttı bu”, “Kadın sarhoş değil, sadece çok yorgun ve uykusuz. Her şeyi büyütmeyin” ve “Sanırım sarhoş” şeklinde yorumlar yazıldı.