Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, Sarıyer Ayazağa’da sele neden oldu. Su birikintisinden çıkamayan 34 yaşındaki S.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kent genelinde gün boyunca etkisini sürdüren, akşam saatlerinden itibaren ise şiddetini artıran sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde sele yol açtı.

Dereboyu Caddesi’nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34), ayağının kaymasıyla yere düştü ve başını kaldırıma çarptı.

Yolda oluşan su birikintisinden çıkamayan S.Y., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Y., tedavi altına alındı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen S.Y. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.