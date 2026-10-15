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Kaynak: DHA / İHA

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına kâbusa dönüştü. Yollar çöktü, dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı. Kent genelinde yaşamı felç eden hava muhalefeti nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, İstanbul Valiliği 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik ayrıca gün boyu yaşananlara dair detaylı bir bilanço paylaştı.

FATİH'TE ELEKTRİK AKIMI CAN ALDI

Günün ilk acı haberi Fatih’ten geldi. Çukurbostan Parkı'nda yürürken su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I., kaçak elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı ve bilinci kapalı olarak hastaneye sevk edilen talihsiz çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

SARIYER'DE SEL SULARINDA FECİ SON

Bir diğer üzücü olay Sarıyer ilçesinde yaşandı. Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde, bir konukevinin önünde biriken sel sularından karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle başını kaldırıma çarpan ve suların içinde kalan vatandaşı çevredeki insanlar kurtardı. Hızla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Y., yapılan tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Bu ölümle ilgili de yasal işlem başlatıldı.

TARİHİ YAPI SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul Kağıthane'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane Deresi taşma meydana geldi. Taşkın neticesinde Sadabad Bahçesi içerisinde bulunan tarihi Sadabad Camisi ve Sedef Atölyesi sular altında kaldı.

ARAÇLAR KONTAK KAPATTI, VATANDAŞ KAMYONLARLA KURTARILDI

Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle şirketlerinde mahsur kalan 200’ün üzerinde çalışan kamyonlarla kurtarılması dikkat çekti. Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle Kemerburgaz Caddesi göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların kontak kapatarak yol kenarında bırakıldığı kaydedildi.

YAĞIŞTA TARİHİ REKOR KIRILDI, UÇAK TRAFİĞİ AKSADI

İstanbul’da tarihin en yüksek yağış miktarı kaydedildi. Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değer oldu. Beykoz’da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan’da 190.5 kilogram, Sarıyer’de ise 187.9 kilogram yağış düşüşü gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu.

HEYELAN RİSKİ VAR

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da şiddetli yağışın ardından ortaya çıkan heyelan riskine dikkat çekti. Kentte 63 ana dere bulunduğunu belirten Çalışkan, yoğun yağışla biriken suların akacak yol aradığını söyledi. Çalışkan, "İstanbul'un 63 tane ana deresi var. Yoğun yağışla biriken sular bu dereleri aradı akmak için. Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı" dedi.

SAHAYA 8 BİN PERSONEL SEVK EDİLDİ

İstanbul Valiliği, afetle mücadele kapsamında AFAD Bölge Müdürlüğü bünyesinde hızla bir kriz merkezi oluşturulduğunu duyurdu. Yaşanan olumsuzluklara anında müdahale edebilmek ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla sahaya 8 bin personel ile birlikte 2 bin araç ve iş makinesi yönlendirildi.

BİNLERCE İHBAR AFETİN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

Günün bilançosu ise yağışın yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Sabah 06.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tam 2 bin 518 yardım çağrısı ulaştı. Gelen ihbarların çok büyük bir kısmını, 1.277 vaka ile su baskınları oluşturdu.

HASAR RAPORLARI VE KURTARMA ÇAĞRILARI

Su baskınlarının yanı sıra kent genelinde gün boyunca 47 mahsur kalma, 15 heyelan, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması vakası rapor edildi. Fırtına ve selin fiziksel bilançosu kapsamında ayrıca 808 konut, 280 iş yeri ve 76 araç hakkında hasar ya da tehlike ihbarında bulunuldu.