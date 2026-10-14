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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken birçok noktada su birikintileri oluştu.

Şarkıcı Murat Boz, stüdyosunun sular altında kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boz, sağanak nedeniyle stüdyoda mahsur kaldıklarını duyurdu.

DEMET ÖZDEMİR'DEN YARDIM ÇAĞRISI

Oyuncu Demet Özdemir de Murat Boz ile aynı yerde mahsur kaldıklarını belirterek sosyal medya hesabından yardım istedi.

Özdemir paylaşımında, "Aynı yerde biz de mahsur kaldık. Lütfen acil yardım gönderilsin, durum çok ciddi!" ifadelerini kullandı.