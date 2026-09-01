TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de açıklaması için Anadolu Grubu gibi SPK'nin tebliğine atıf yapıyordu.

Vestel de görüşmeleri doğruluyor ancak kesinleşen alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığı belirtiliyordu. Günün son açıklamasında Vestel iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı: