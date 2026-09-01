Reuters Haber Ajansı, TOGG'un 5 ortağından ikisinin hisselerini devredeceğini yazdı.
TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ortaklarından Vestel ve Anadolu Grubu hisselerini satmaya hazırlanıyor. İki şirketin %23'er hissesi, TOGG yatırımının %46'sı yapıyor.Aykut Metehan
Haber piyasalarda hareketlilik yaratırken, Vestel, Anadolu gruu ve hisseleri devralacağı iddia edilen şirketlerden biri olan Türkcell'den peş peşe açıklamalar geldi.
VESTEL VE ANADOLU GRUBU'NUN HİSSELERİ YÜKSELDİ, TURKCELL'İN DÜŞTÜ
Türkiye Varlık Fonu ile TOGG’un zaten yüzde 23 ortağı olan Turkcell ise alıcı olarak adı geçen taraflardı.
Haberin ardından Vestel ve Anadolu Grubu’nun hisseleri yükselirken, Turkcell hisseleri yüzde 5’e varan kayıp yaşadı ve hissede devre kesici çalıştı.
İddianın tarafları gün içerisinde açıklama yapmadı, piyasalar kapanana kadar da açıklama yapılmadı. İlk açıklama saat 23.30'da geldi.
İLK AÇIKLAMA TURCELL'DEN GELDİ
İlk açıklamayı alıcı tarafta olduğu belirtilen Turkcell yaptı.
Turkcell, yatırım stratejileri çerçevesinde iştirak portföyüne yönelik görüşmelerin yapıldığını ve devam ettiğini belirtti.
İKİNCİ AÇIKLAMA ANADOLU GRUBU'NDAN
TOGG'la ilgili ikinci açıklama Anadolu Grubu Holding A.Ş.'den geldi.
Saatler 23.31'i gösteriyordu.
Açıklamanın, Sirmaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 'Haber ve Söylentilerin Doğrulanması' başlıklı 9'uncu maddesi kapsamında yapıldığı belirtiliyordu.
Anadolu Grubu da yatırım politikası ve stratejileri çerçevesinde paylala ilgili muhtelif görüşmelerin sürdüğünü ifade ediyordu. Ama işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmadığının da altı çiziliyordu.
ÜÇÜNCÜ VE SON AÇIKLAMAYI VESTEL YAPTI
Üçüncü açıklama, pay satış haberlerinde adı geçen Vestel Elektronik'ten geldi.
Saatler 23.35'i gösteriyordu.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de açıklaması için Anadolu Grubu gibi SPK'nin tebliğine atıf yapıyordu.
Vestel de görüşmeleri doğruluyor ancak kesinleşen alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığı belirtiliyordu. Günün son açıklamasında Vestel iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı: