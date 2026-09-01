Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar

TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ortaklarından Vestel ve Anadolu Grubu hisselerini satmaya hazırlanıyor. İki şirketin %23'er hissesi, TOGG yatırımının %46'sı yapıyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar - Resim: 1

Reuters Haber Ajansı, TOGG'un 5 ortağından ikisinin hisselerini devredeceğini yazdı.

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TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar - Resim: 2

Haber piyasalarda hareketlilik yaratırken, Vestel, Anadolu gruu ve hisseleri devralacağı iddia edilen şirketlerden biri olan Türkcell'den peş peşe açıklamalar geldi.

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TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar - Resim: 3

VESTEL VE ANADOLU GRUBU'NUN HİSSELERİ YÜKSELDİ, TURKCELL'İN DÜŞTÜ

Türkiye Varlık Fonu ile TOGG’un zaten yüzde 23 ortağı olan Turkcell ise alıcı olarak adı geçen taraflardı.

Haberin ardından Vestel ve Anadolu Grubu’nun hisseleri yükselirken, Turkcell hisseleri yüzde 5’e varan kayıp yaşadı ve hissede devre kesici çalıştı.

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TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar - Resim: 4

İddianın tarafları gün içerisinde açıklama yapmadı, piyasalar kapanana kadar da açıklama yapılmadı. İlk açıklama saat 23.30'da geldi.

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TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar - Resim: 5

İLK AÇIKLAMA TURCELL'DEN GELDİ

İlk açıklamayı alıcı tarafta olduğu belirtilen Turkcell yaptı.

Turkcell, yatırım stratejileri çerçevesinde iştirak portföyüne yönelik görüşmelerin yapıldığını ve devam ettiğini belirtti.

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TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar - Resim: 6

İKİNCİ AÇIKLAMA ANADOLU GRUBU'NDAN

TOGG'la ilgili ikinci açıklama Anadolu Grubu Holding A.Ş.'den geldi.

Saatler 23.31'i gösteriyordu.

Açıklamanın, Sirmaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 'Haber ve Söylentilerin Doğrulanması' başlıklı 9'uncu maddesi kapsamında yapıldığı belirtiliyordu.

Anadolu Grubu da yatırım politikası ve stratejileri çerçevesinde paylala ilgili muhtelif görüşmelerin sürdüğünü ifade ediyordu. Ama işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmadığının da altı çiziliyordu.

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TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar - Resim: 7

ÜÇÜNCÜ VE SON AÇIKLAMAYI VESTEL YAPTI

Üçüncü açıklama, pay satış haberlerinde adı geçen Vestel Elektronik'ten geldi.

Saatler 23.35'i gösteriyordu.

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TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar - Resim: 8

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de açıklaması için Anadolu Grubu gibi SPK'nin tebliğine atıf yapıyordu.

Vestel de görüşmeleri doğruluyor ancak kesinleşen alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığı belirtiliyordu. Günün son açıklamasında Vestel iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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TOGG'un iki ortağı çekiliyor: %46'sı satılıyor: Peş peşe açıklamalar - Resim: 9
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