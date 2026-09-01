Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, 1 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava az bulutlu geçecek. İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de sabah sis, gece pus etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari’de ise gün boyu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 5

06:00-12:00

Saatleri arasında Marmara, Ege ve Akdeniz sahil şeridi tamamen açık ve güneşli bir gün geçirirken, İç Anadolu ile Kastamonu-Samsun hattında yer yer sis görülecek; Artvin, Rize, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde ise ilk saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 6

12:00-18:00

Saat aralığında yağışlı hava etki alanını genişleterek Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu bölgesinin genelinde etkisini artıracak.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 7

18:00-00:00

Saatleri itibarıyla yağışlar Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars çevresine çekilip kademeli olarak şiddetini azaltacak.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 8

00:00-06:00

Saatlerinde ise ülke genelinde yağışlar yerini tamamen sakin bir havaya bırakacak; ancak Çarşamba gününün ilk saatlerinde Amasya, Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinde puslu bir hava hakim olacak.

8 25
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 9

1 Eylül Salı bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

9 25
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 10

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

10 25
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 11

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

11 25
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 12

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 25
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 13

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

13 25
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 14

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

14 25
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 15

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

15 25
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 17

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 25
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 18

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 19

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 21

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

21 25
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 22

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 23

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 24

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 25

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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