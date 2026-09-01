Yunanistan İsrail’le anlaştı, Atina karıştı: Doğu Akdeniz’de 3 milyar avroluk plan

İsrail ile Yunanistan, yaklaşık 3 milyar avro değerinde Aşil Kalkanı hava savunma anlaşmasına imza attı. İsrail Savunma Bakanlığı, bu adımın iki ülke arasındaki en büyük savunma ihracatı sözleşmesi olduğunu belirtti.