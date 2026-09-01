İsrail ile Yunanistan, yaklaşık 3 milyar avro değerinde Aşil Kalkanı hava savunma anlaşmasına imza attı. İsrail Savunma Bakanlığı, bu adımın iki ülke arasındaki en büyük savunma ihracatı sözleşmesi olduğunu belirtti.
Yunanistan İsrail’le anlaştı, Atina karıştı: Doğu Akdeniz’de 3 milyar avroluk plan
İsrail ile Yunanistan, yaklaşık 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşmasını Tel Aviv'de imzaladı. Davud Sapanı ve Barak MX sistemlerini içeren tarihi anlaşma iki ülke ilişkilerinde bir milat olarak görülürken, Atina'daki sol muhalefet dev bütçeli karara sert tepki gösterdi.Kaynak: AA
Tel Aviv kentindeki İsrail Savunma Bakanlığı kompleksinde tarihi bir imza töreni düzenlendi. Tören sürecinde iki ülkenin savunma bakanlığı yetkilileri hazır bulundu.
Anlaşmanın toplam bütçesi 10 milyar şekeli, yani yaklaşık 3 milyar avroyu aşıyor. Proje doğrultusunda Yunanistan topraklarında çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulacak.
Bu ağda Davud Sapanı ve Barak MX savunma sistemleri yer alacak. İsrail Askeri Havacılık Endüstrisi ile Rafael şirketleri projede ana tedarikçi olarak görev yapacak.
Anlaşma ayrıca Spyder sistemlerini ve çok görevli MMR radarlarını kapsıyor. Rafael öncülüğünde yeni bir ulusal komuta ve kontrol mekanizması da geliştirilecek.
Taraflar insansız hava araçlarına karşı ek bir anlaşmaya daha imza attı. Stratejik tesisleri korumak amacıyla Drone Dome sistemleri satın alınacak.
Bu ek sözleşmenin bedeli ise 26 milyon avro olarak açıklandı. İsrail makamları Yunanistan yerli sanayisine bilgi ve teknoloji transferi yapılacağını bildirdi.
Açıklamada Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki kilit stratejik ortak olarak tanımlandı. Dev anlaşma Yunanistan'daki sol muhalefet partilerinin tepkisine yol açtı.
Radikal Sol Koalisyon karara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. SYRIZA, hükümetin İsrail'e olan askeri bağımlılığı artırdığını savundu.
Açıklamada Batı Şeria'daki uluslararası hukuk ihlallerine dikkat çekildi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın tutumu eleştirildi
"Yeni Demokrasi hükümeti, uluslararası örgütlerin tepkilerini görmezden gelen, Batı Şeria'da da uluslararası hukuku çiğneyen soykırımcı İsrail hükümeti ile Yunanistan'ın savunma ve askeri alandaki bağımlılığını artırmayı seçiyor” ifadeleri kullanıldı.
SYRIZA, harcamanın şeffaf olmayan bir şekilde yapıldığını belirtti. Bütçenin Yunan mükelleflere ağır yük getireceği vurgulandı.
Ülkenin stratejik özerklik kazanmak yerine dışa bağımlı hale geldiği ifade edildi. Hükümetten anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi talep edildi.
Yunanistan Komünist Partisi de anlaşmayı sert bir dille kınadı. Kararın savaş hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürüldü.
KKE, bu adımın ülkeyi emperyalist planlara dahil ettiğini ifade etti. Sürecin Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi artıracağı yorumu yapıldı.
Anlaşmanın Yunan halkına mali açıdan ağır bir fatura çıkardığı kaydedildi.