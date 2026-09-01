Kendi YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında ekonomik gidişatı ve maaş beklentilerini ele alan Erdursun, vatandaşların yüksek zam hayallerine karşı piyasadaki acı tabloyu gözler önüne serdi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaş zammındaki büyük tehlikeyi açıkladı
Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli ve emekli, maaşlarına yapılacak zam oranlarına kilitlenmişken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi.Kaynak: Diğer
Gündemdeki beklentilerle ekonomik gerçeklerin uyuşmadığına dikkat çeken ünlü uzman, ufukta aman aman olumlu bir durum görmediğini belirterek milyonların yüzleşmek istemediği o gerçeği dile getirdi.
Yaptığı yayınlarda sürekli negatif bir tablo çizdiği yönünde izleyicilerden sık sık "İçimizi karartıyorsunuz" şeklinde eleştiriler aldığını belirten Erdursun, toplumdaki gerçek dışı beklentilere isyan etti.
Vatandaşın aslında duymak istediği şeyin; asgari ücrete yüzde 200 zam geleceği, en düşük emekli maaşının yüz bin liraya çıkacağı ve kiraların bir anda beş on bin lira seviyelerine düşeceği yönünde hayali müjdeler olduğunu vurguladı.
Ancak tablonun bambaşka olduğunun altını çizen uzman isim, böylesi uçuk vaatlerde bulunmaları halinde asıl o zaman akıl sağlıklarının sorgulanması gerektiğini ifade ederek, görevlerinin sadece gerçekleri söylemek olduğunu dile getirdi.
Maaş zamları üzerinden dönen güncel tartışmaların aslında ülkenin içinde bulunduğu yapısal ekonomik krizin en büyük göstergesi olduğunu savunan Erdursun, çok konuşulacak bir tespitle sözlerini noktaladı.
Bir ülkede sürekli olarak asgari ücret ve emekli maaşı artışlarının gündem olmasının, o toplumun yoksulluğa mahkum olduğunun en net kanıtı olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı, sorunun sadece rakamların büyüklüğü değil, eriyen alım gücü olduğuna dikkat çekti.