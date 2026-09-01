SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaş zammındaki büyük tehlikeyi açıkladı

Vatandaşın aslında duymak istediği şeyin; asgari ücrete yüzde 200 zam geleceği, en düşük emekli maaşının yüz bin liraya çıkacağı ve kiraların bir anda beş on bin lira seviyelerine düşeceği yönünde hayali müjdeler olduğunu vurguladı.