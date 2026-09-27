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Kaynak: AA

Küresel emtia piyasalarında haftalık hareketlilik küresel ekonomi verileri, jeopolitik gelişmeler ve iklim koşullarının gölgesinde tamamlandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilave faiz artışına gidebileceği beklentisi ile dolar endeksinin oranı 0,7 artışla 100,9 seviyesine tırmanması, faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde sert bir satış baskısı oluşturdu.

DEĞERLİ METALLERDE FAİZ VE DOLAR BASKISI

ABD’de eylül ayına ilişkin imalat sanayisi PMI verisinin 57’ye, hizmet sektörü endeksinin 58,7’ye ve bileşik endeksin 58,4’e yükselmesi sıkılaşma adımlarının devam edeceğine işaret etti. ABD 10 yıllık tahvil faizinin hafta içinde oranı 5,23 seviyesini görmesiyle birlikte altın ve gümüş kanadında gerileme hız kazandı. Altının ons fiyatı haftayı 4 bin 285 dolar seviyesinde tamamlarken, kayıplar ons bazında gümüşte oranı 3, paladyumda oranı 2,4, altında oranı 2,1 ve platinde oranı 1,2 olarak gerçekleşti.

BAKIR STOKLARI AZALDI, FİYATLAR SIÇRADI

Değerli metallerdeki düşüşün aksine sanayi metallerinde hareketlilik yaşandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır stoklarının bir haftada oranı 15,9 azalarak 47 bin 147 tona gerilemesi ve Şili’deki Escondida madeninde üretimin geçici olarak durması bakır fiyatlarını yukarı taşıdı. Haftalık bazda bakır oranı 1,1, nikel oranı 1 ve kurşun oranı 0,9 değer kazanırken; alüminyum oranı 0,7 ve çinko oranı 0,6 geriledi.

PETROLDE ORTA DOĞU DESTEĞİ, DOĞAL GAZDA HAT ARIZASI

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ablukanın kaldırılmasına yönelik diplomatik temaslar takip edilirken, Orta Doğu’daki arz risklerinin sürmesi petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlandırdı. Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı haftayı oranı 0,6 artışla 104,32 dolardan kapattı. ABD doğal gazında ise Batı Virginia’daki boru hattında yaşanan arıza nedeniyle fiyatlar haftalık bazda oranı 8 yükseldi.

PİRİNÇ VE KAKAO FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Tarım ve yumuşak emtia kanadında ise iklim endişeleri fiyatlamaları doğrudan etkiledi. Endonezya'da yağışların gecikeceği beklentisiyle pirinç fiyatları Chicago Ticaret Borsası'nda oranı 6 sıçradı. Fildişi Sahili'ndeki kuraklık kaygılarıyla kakao fiyatları oranı 5,2 yükselirken; pamuk oranı 1,8, şeker oranı 1,6 ve soya fasulyesi oranı 1,3 artış kaydetti. Buna karşın buğday oranı 1,4 ve kahve oranı 0,9 oranında değer kaybetti.