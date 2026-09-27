Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi

Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi

Trump’ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon, New York’taki Waldorf Astoria’da dünyaevine girdi. Düğüne Trump katılmazken, yönetim çevresinden dikkat çeken isimler ile boks efsanesi Mike Tyson davetliler arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Miller Holding CEO’su ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, New York’ta düzenlenen törenle evlendi.

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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 2

42 yaşındaki Habba ile 29 yaşındaki Turhan Mildon’un düğünü, New York’un dünyaca ünlü Waldorf Astoria otelinde gerçekleştirildi.

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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 3

Çiftin düğün öncesi hazırlıkları da ABD basınında geniş yer buldu.

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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 4

DÜĞÜNÜN BAZI KALEMLERİ 1 MİLYON DOLAR

Tören, otelin dördüncü katındaki balo salonunda düzenlendi.

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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 5

ABD basınında yer alan bilgilere göre yalnızca salon kirası, çiçek düzenlemeleri ve müzik gibi bazı organizasyon kalemlerinin maliyetinin yaklaşık 1 milyon dolar olabileceği tahmin edildi.

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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 6

Bu rakama otel odaları ve diğer organizasyon giderlerinin dahil olmadığı belirtildi.

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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 7

TRUMP DÜĞÜNDE YOKTU

Düğünde Trump yer almadı. Buna karşın Trump yönetimiyle bağlantılı bazı isimler törene katıldı.

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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 8

Davetliler arasında FBI Direktörü Kash Patel, ABD Adalet Bakanı Todd Blanche ve Trump’ın iletişim danışmanı Margo Martin’in yanı sıra eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson da yer aldı.

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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 9

"BU EVLİLİĞİN SİYASİ AMACI YOK"

Turhan Mildon, daha önce Alina Habba ile ABD’de görev yapan ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını açıklamıştı.

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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 10

Mildon, evliliklerinin siyasi bağlantılar üzerinden değerlendirilmesine ilişkin, “Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok” ifadelerini kullanmıştı.

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Trump’ın eski avukatıyla evlendi: Çorumlu Turhan Mildon’un düğününde ünlü geçidi - Resim: 11

Turhan Mildon, iş hayatının yanı sıra Çorum FK’de asbaşkanlık görevini de sürdürüyor.

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