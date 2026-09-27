Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026)
Altın fiyatlarında iç ve dış piyasalardaki hareketlilik sürüyor. 27 Eylül 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar "Gram, çeyrek ve ons altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış fiyatları...Seçil Kılıç
Haftanın son gününde piyasalardaki yönü merak eden vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?" sorularının cevabını arama motorlarında sorguluyor.
27 Eylül 2026 Pazar günü serbest piyasada ve Kapalıçarşı yansımalarında öne çıkan güncel altın satış fiyatları şu şekilde şekillendi:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.740,80 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.006,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 22.006,00 TL
TAM ALTIN KAÇ TL?
Tam altın satış fiyatı: 43.825,88 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.884,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 109.900,79 TL
ONS ALTIN KAÇ TL OLDU?
Ons altın satış fiyatı: 4.284,88 Dolar
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Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.