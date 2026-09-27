Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026)

Altın fiyatlarında iç ve dış piyasalardaki hareketlilik sürüyor. 27 Eylül 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar "Gram, çeyrek ve ons altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış fiyatları...

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 1

Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 2

Haftanın son gününde piyasalardaki yönü merak eden vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?" sorularının cevabını arama motorlarında sorguluyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 3

27 Eylül 2026 Pazar günü serbest piyasada ve Kapalıçarşı yansımalarında öne çıkan güncel altın satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.740,80 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.006,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 22.006,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın satış fiyatı: 43.825,88 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.884,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 9

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gremse altın satış fiyatı: 109.900,79 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 10

ONS ALTIN KAÇ TL OLDU?

Ons altın satış fiyatı: 4.284,88 Dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Eylül 2026) - Resim: 11

UYARI

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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