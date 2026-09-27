Yurt dışında çalışan ve Türkiye'den emekli olmak için isteğe bağlı sigorta primi ödeyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir yargı kararına imza atıldı.
Mahkemeden emeklilik müjdesi: Maaş almaya hak kazanacaklar
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yurt dışında çalıştığı gerekçesiyle isteğe bağlı sigortalılık süreleri SGK tarafından iptal edilen ve emekli olamayan vatandaşlar için umut olan emsal bir mahkeme kararını paylaştı. İşte detaylar...Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalılık süreleri iptal edilerek emeklilik hakları ellerinden alınan vatandaşlar için emsal teşkil edecek karar, Bursa'daki bir İş Mahkemesi'nden geldi.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden duyurduğu 2026 tarihli mahkeme kararı, mağduriyet yaşayan gurbetçiler ve yurt dışında çalışırken prim ödeyenler için yeni bir hukuki yol açtı.
SGK İPTAL ETTİ, MAHKEME İADE ETTİ
Dava konusu olan olayda, geçmiş yıllarda isteğe bağlı sigorta primlerini düzenli olarak ödeyen bir vatandaşın sigortalılık süresi, "yurt dışında çalıştığı" gerekçe gösterilerek SGK tarafından tek taraflı olarak iptal edildi.
Bu iptal işlemi nedeniyle prim gün sayısı düşen vatandaş, hak ettiği yaşlılık aylığına (emeklilik maaşı) kavuşamadı.
Konunun yargıya taşınmasının ardından dosyayı ve somut olayın koşullarını inceleyen Bursa İş Mahkemesi, dikkat çekici bir karara imza attı.
Mahkeme, SGK'nın iptal işlemini haksız bularak silinen isteğe bağlı sigortalılık sürelerinin ihyasına (yeniden canlandırılmasına) karar verdi.
Bu sürelerin hesaba katılmasıyla birlikte, davacının yaşlılık aylığına hak kazandığı resmen tespit edildi.
"BENZER DURUMDA OLANLAR YARGI YOLUNA BAŞVURABİLİR"
Emsal niteliğindeki bu kararı kamuoyuyla paylaşan Özgür Erdursun, aynı mağduriyeti yaşayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. SGK uygulamaları nedeniyle emeklilik hakkı elinden alınan kişilerin hukuki arayışa girmesi gerektiğini belirten Erdursun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yurt dışında bulunduğunuz veya çalıştığınız gerekçesiyle isteğe bağlı sigorta süreleriniz SGK tarafından iptal edilmiş ve bu nedenle emeklilik hakkınız etkilenmişse, hukuki durumunuzun ayrıca değerlendirilmesi ve koşullarınız uygunsa yargı yoluna başvurulması mümkün olabilir."
Söz konusu emsal kararın ardından, benzer sebeplerle emeklilik başvuruları reddedilen veya maaşları bağlandıktan sonra iptal edilen çok sayıda vatandaşın, gasp edilen haklarını geri almak için iş mahkemelerine başvurması bekleniyor.