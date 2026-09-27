Mahkemeden emeklilik müjdesi: Maaş almaya hak kazanacaklar

"Yurt dışında bulunduğunuz veya çalıştığınız gerekçesiyle isteğe bağlı sigorta süreleriniz SGK tarafından iptal edilmiş ve bu nedenle emeklilik hakkınız etkilenmişse, hukuki durumunuzun ayrıca değerlendirilmesi ve koşullarınız uygunsa yargı yoluna başvurulması mümkün olabilir."