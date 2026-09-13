Kaynak: İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzları, yerleşim alanında görüldü.

Türkmen Mahallesi’ndeki sokaklara kadar inen domuz sürüsü, bina bahçeleri ile çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı. Gündüz saatlerinde sokak aralarında dolaşan domuzlar, mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşların tedirginlik yaşamasına neden oldu.

Sürü, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yaban domuzlarının yerleşim alanındaki bahçelerde ve çöp konteynerlerinde yiyecek aradığı görüldü.

Yerleşim yerlerinde son dönemde sıkça görülmeye başlayan yaban domuzları nedeniyle mahalle sakinleri, yetkililerden önlem alınmasını istedi.