Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye’de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Programına Osmaniye Valiliği’ni ziyaret ederek başlayan Yılmaz, burada tören mangasını selamladı. Valilik makamında Şeref Defteri’ni imzalayan Yılmaz, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı’na geçti. Burada düzenlenen Teşkilat Buluşması’na katılan Yılmaz, partililerle görüştü. Daha sonra Osmaniye Belediyesi’ni ziyaret eden Yılmaz, kentteki çalışmalar ve projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Programının devamında Osmaniye İş Dünyası ve STK Buluşması’na katılan Yılmaz, burada iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitap etti.

“MİLLİ GELİRİMİZ 1,8 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK”

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, siyasi istikrar ile ekonomik istikrar arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin son siyasi istikrarı yakaladığını belirten Yılmaz, 2002 yılında 238 milyar dolar olan milli gelirin bu yıl 1,8 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye’nin ihracatının 280 milyar dolara ulaştığını ve yıl sonunda bu rakamın daha da yükselmesini beklediklerini belirtti. Turizm gelirlerinin ise bu yıl 65 milyar dolara ulaşacağını söyleyen Yılmaz, yaşanan savaş nedeniyle daha önce 68 milyar dolar olarak öngörülen rakamın 65 milyar dolar seviyesinde kalacağını kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatının toplamının bu yıl 400 milyar doları aşacağını belirten Yılmaz, Türkiye’nin son 23 yılda önemli bir ekonomik dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye’nin bu süreçte darbe ve muhtıra girişimleri gibi çeşitli badirelerden geçtiğini ifade eden Yılmaz, yaşanan gelişmelerin ülkeye ekonomik ve siyasi açıdan maliyetler yüklediğini dile getirdi.

“VESAYETTEN KURTULDUK, TERÖRDEN DE KURTULACAĞIZ”

Cevdet Yılmaz, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde yaptığı değerlendirmede, milli iradeye yönelik müdahalelerin Türkiye’ye ağır bedeller ödettiğini söyledi.

Demokratik bir ülkede milli iradeye karşı gerçekleştirilen müdahalelerin arkasında gayri millî odakların bulunduğunu savunan Yılmaz, Türkiye’nin uzun yıllar bu nedenle kayıplar yaşadığını ifade etti.

15 Temmuz sonrasında vesayetçi anlayışın geride bırakıldığını belirten Yılmaz, terörün de Türkiye’ye önemli kayıplar yaşattığını söyledi.

Yılmaz, “Bugün bir taraftan da ‘Terörsüz Türkiye’ diyoruz. Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız inşallah. Terörün bir sebebinin de vesayetçi odaklar olduğunu unutmamamız lazım.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Türkiye’nin vesayet ve terörün oluşturduğu yüklerden kurtularak yeni hedeflere ilerlediğini belirten Yılmaz, önlerinde güçlü bir zemin bulunduğunu söyledi.

“Türkiye Yüzyılı” hedefinin ortak bir çabayla hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir irade bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katkılarıyla “Terörsüz Türkiye” sürecinin başladığını ve sürecin devlet politikası haline geldiğini söyledi.

TBMM’nin de sürece güçlü destek verdiğini belirten Yılmaz, 467 oyla siyasi ve toplumsal meşruiyet sağlandığını ifade etti.

Sürecin sonuçlandırılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Yılmaz, terörün yalnızca siyasi değil, ekonomik açıdan da önemli bir maliyet oluşturduğunu dile getirdi.

Terörün son 25 yılda Türkiye’ye maliyetinin en az 2,3 trilyon dolar olduğunu savunan Yılmaz, söz konusu kaynakların kalkınmaya aktarılması durumunda Türkiye’nin farklı bir noktada olabileceğini söyledi.

Türkiye’nin önünde sağlam bir zemin oluştuğunu belirten Yılmaz, kamu, özel sektör, merkezi idare, yerel yönetimler, reel sektör, sivil toplum ve akademinin “Türkiye Yüzyılı” hedefi etrafında birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.